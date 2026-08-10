Birmingham lanza academia de seguridad pública para residentes

La Oficina de Asuntos Públicos de la Alcaldía presentó la iniciativa gratuita Public Safety ACE para conectar a los vecinos con cuerpos de emergencia.

La capacitación busca brindar herramientas sobre la atención ante conflictos, servicios del 911, respuesta policial y procesos del Tribunal Municipal.

El programa ha capacitado a más de 1.400 líderes comunitarios desde su creación en 2019.

Capacitación ciudadana sobre seguridad y respuesta de emergencias en Birmingham

La Oficina de Asuntos Públicos de la Alcaldía habilitó el programa gratuito Public Safety ACE para estrechar la relación entre la ciudadanía y los organismos de emergencia. La iniciativa ofrece una perspectiva directa sobre el funcionamiento operativo de las instituciones encargadas de la protección local.

Durante cuatro sesiones semanales en septiembre, los asistentes conocerán el trabajo del Departamento de Policía de Birmingham, Bomberos y Rescate, EMS, Comunicaciones de Emergencia 911, el Equipo de Intervención contra la Violencia Comunitaria y el Tribunal Municipal.

Horarios, sede y trayectoria del programa municipal ACE

Las jornadas presenciales se llevarán a cabo todos los jueves de septiembre, de 17:30 a 19:00 horas, en la Sede Central de la Biblioteca Pública de Birmingham. Cada taller incluirá debates interactivos y un espacio para formular preguntas a representantes de cada departamento.

Desde 2019, la Academia de Participación Ciudadana ha formado a más de 1.400 vecinos en el estado de Alabama, promoviendo el liderazgo comunitario. Aunque la inscripción es gratuita para todos los residentes, los cupos son limitados y requieren registro previo en línea.