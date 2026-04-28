Birmingham lanza iniciativa laboral Reinvest tras escuchar a su comunidad

28 de abril de 2026 – Birmingham, Alabama – Agencias.

La Ciudad de Birmingham ha lanzado el componente de fuerza laboral de Reinvest Birmingham durante una conferencia de prensa, marcando un paso clave en la expansión del acceso a oportunidades de carrera y el fortalecimiento de la movilidad económica para los residentes.

Financiado por el Plan Piloto Recompete de la Administración de Desarrollo Económico del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y liderado por el Departamento de Innovación y Oportunidad Económica (IEO), Reinvest Birmingham está diseñado para eliminar las barreras al empleo, fortalecer las trayectorias profesionales y conectar a los residentes con empleos de calidad.

“Eliminar las barreras al empleo es esencial para construir una economía más fuerte e inclusiva donde cada residente tenga una oportunidad justa de éxito”, dijo el alcalde Randall L. Woodfin. “Conectar a nuestros residentes con empleos de calidad y bien remunerados no solo dignifica a las familias, sino que también impulsa un crecimiento sostenible en toda nuestra ciudad. Reinvest Birmingham está aquí para ayudar a cerrar las brechas”.

El anuncio sigue a una serie de sesiones de escucha comunitaria en Pratt City, North Birmingham, Northside y Smithfield, donde los residentes compartieron sus opiniones sobre la falta de recursos, los desafíos de la fuerza laboral, las necesidades de capacitación y las oportunidades necesarias para prosperar. Esos conocimientos están dando forma ahora al componente de fuerza laboral, uno de los cuatro elementos de Reinvest Birmingham, centrado en ampliar el acceso a la capacitación y certificación, conectar a los residentes con carreras de alta demanda, apoyar la colocación y retención laboral, y abordar las barreras al empleo.

“Todo en este trabajo es intencional, desde cómo nos relacionamos con los residentes hasta cómo estamos desarrollando la programación”, dijo Archie Stewart, Oficial del Plan Reinvest. “Este lanzamiento de la fuerza laboral se trata de crear caminos claros y accesibles para que los residentes se conecten con la oportunidad”.

Tras un proceso de selección competitivo, el Departamento de Innovación y Oportunidad Económica seleccionó a cinco organizaciones locales y nacionales para unirse al socio principal del componente de fuerza laboral, Lawson State Community College, en la prestación de oportunidades de capacitación y desarrollo de la fuerza laboral en las industrias de construcción, logística, manufactura avanzada y servicios administrativos/profesionales. Los socios adicionales incluyen: CRL Resources, Guild Education, Hispanic and Immigrant Center of Alabama (¡HICA!), Manufacture Good y STRIVE Birmingham. Reinvest Birmingham incluye cuatro componentes coordinados destinados a ampliar las oportunidades económicas en toda la ciudad:

A) Capacitación de la fuerza laboral: conectar a los residentes con capacitación en habilidades, certificaciones y canales de empleo alineados con las necesidades de la industria local.

B) Transporte: abordar las brechas de movilidad que limitan el acceso a los empleos, el cuidado infantil y los servicios esenciales.

C) Cuidado infantil: reducir las barreras de costo y disponibilidad que impiden que los padres ingresen o se reincorporen a la fuerza laboral.

D) Emprendimiento: proporcionar recursos, mentoría y caminos para el desarrollo y crecimiento de las pequeñas empresas.

El lanzamiento de la fuerza laboral representa la primera fase importante de implementación tras escuchar directamente a los residentes. Los componentes restantes se anunciarán por fases a lo largo de la iniciativa.