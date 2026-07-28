Birmingham Oasis impulsará atención a personas sin hogar

El Concejo Municipal aprueba la creación de Birmingham Oasis, un nuevo centro de descanso diurno para personas sin hogar.

El proyecto busca conectar a la población vulnerable con vivienda, asistencia médica, empleo y tratamientos de salud mental.

La iniciativa cuenta con una inversión de 600.000 dólares asignados a la organización Urban Alchemy para operar por 12 meses.

Inversión y servicios del proyecto de descanso diurno

El alcalde Randall L. Woodfin y el Concejo Municipal formalizaron la apertura del centro ubicado en el 600 de la 3.ª Avenida Norte.

La instalación brindará atención de 12 a 14 horas diarias, ofreciendo baños públicos, casilleros, asistencia legal para documentos y conexiones laborales.

Estrategia integral y seguridad en la comunidad

La organización Urban Alchemy operará el espacio mediante el Programa de Mitigación de Opioides de la ciudad, un referente clave para la región de Alabama.

La seguridad estará respaldada por la Unidad HOPE del Departamento de Policía local junto al personal técnico capacitado en atención a traumas.