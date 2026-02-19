Birmingham Parks and Recreation busca socorristas antes del verano

19 de febrero de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

A medida que las temperaturas comienzan a subir, el Departamento de Parques y Recreación de Birmingham se está preparando para otro verano ocupado en las piscinas de la ciudad. Pero antes de que los nadadores puedan sumergirse, la ciudad está trabajando para garantizar que haya suficientes socorristas certificados en cubierta.

Rod Isaac, supervisor de actividades acuáticas de la ciudad de Birmingham, dijo que el departamento está reclutando activamente socorristas y alentando a adolescentes y adultos jóvenes a presentar su solicitud.

“Tenemos un salario muy competitivo”, dijo Isaac. “Actualmente, estamos pagando $16 por hora. Y básicamente, solo ven y disfruta del verano. Sé un líder en la comunidad y simplemente sirve a nuestra comunidad. Eso es lo que hemos estado planeando hacer”.

Isaac dijo que los solicitantes deben tener al menos 16 años y saber nadar. Los seleccionados pasarán por una certificación y recertificación de socorrista, que incluye capacitación en RCP y DEA. Los guardias también reciben capacitación en técnicas de rescate acuático, incluyendo cómo extraer a alguien del agua de manera segura.

Las clases de capacitación están programadas del 23 al 27 de marzo, de 9 a.m. a 3 p.m., en el Birmingham CrossPlex durante las vacaciones de primavera de las escuelas secundarias locales.

Isaac, quien mencionó que este es su primer año como supervisor de actividades acuáticas pero que ha estado cerca de las piscinas de la ciudad durante tres décadas, dijo que el departamento suele ver una gran cantidad de socorristas que regresan cada temporada. Aun así, enfatizó la necesidad de mantenerse proactivo.

“Siempre estamos buscando más socorristas”, dijo Isaac. “Nunca se pueden tener demasiados”.

Los funcionarios de la ciudad dicen que el trabajo de socorrista ofrece más que solo un cheque de pago de verano. Brinda experiencia en liderazgo, responsabilidad y una oportunidad para servir a la comunidad durante una de las épocas más ocupadas del año.

Los interesados en postularse pueden comunicarse con Parques y Recreación de Birmingham al 205-254-2391 para obtener más información.