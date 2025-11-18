Birmingham pospone votación para extender el programa de ayuda para personas sin hogar de Urban Alchemy

18 de noviembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Los líderes de la ciudad de Birmingham pospusieron una votación el martes para extender el programa de ayuda a personas sin hogar de Urban Alchemy. Este programa comenzó a principios de 2025 con el objetivo de proporcionar recursos y apoyo a la población sin hogar de la ciudad.

La propuesta tenía como objetivo extender el contrato de Urban Alchemy por un año más, con un pago de poco más de 1.7 millones de dólares. Sin embargo, la votación no se llevó a cabo el martes 18 de noviembre y no se sabe con claridad cuándo volverá a ser considerada.

El concejal de la ciudad de Birmingham, Hunter Williams, indicó que la oficina del alcalde retiró la votación de la agenda. No obstante, anticipó que cuando el tema regrese, él no estará a favor de extender el contrato.

Williams expresó su preocupación sobre el progreso que la ciudad está obteniendo a través del programa. Mencionó que la primera vez que vio datos de Urban Alchemy fue en la reunión más reciente del comité plenario, y calificó los resultados como deficientes en comparación con el dinero que los contribuyentes están aportando.

El concejal afirmó que, dado el monto de los fondos que han recibido y que están destinados a obtener, espera un compromiso sólido con la comunidad y resultados significativos que sean visibles no solo para la ciudad, sino también para el público. Además, Williams espera ver servicios integrales que aborden causas subyacentes como la adicción o la salud mental, y también desea que haya aplicación de la ley en lo referente a actividades ilegales.

Por su parte, Artie Gilbert, director de operaciones de Urban Alchemy para Birmingham, explicó que el programa HEART de la organización responde a las llamadas al 311 que no son de índole médica ni violenta. Agregó que solo este año, el programa ha resuelto más de 3,000 incidentes para atender mejor y más rápido a personas en crisis, al mismo tiempo que reduce la carga sobre la policía y los servicios médicos de emergencia.