Birmingham reescribe la historia con la feria del libro comunitaria más grande de la ciudad

24 de abril de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Birmingham está escribiendo un nuevo capítulo en su historia cultural. El 2 de mayo, Rocky Heights Print & Binding organizará lo que se espera sea la feria del libro comunitaria más grande en la historia de la ciudad: un festival literario gratuito de día completo que celebra a los vibrantes autores independientes, creadores y el espíritu comunitario de Alabama.

Más de 100 puestos, incluyendo a más de 70 autores y otros vendedores, transformarán el campus de Rocky Heights en un centro de narración y conexión, complementado con actuaciones en vivo, camiones de comida, talleres interactivos, una zona infantil e incluso una oportunidad de adopción de mascotas. Diseñado tanto para lectores como para escritores y familias, el evento combina la literatura con experiencias prácticas para toda la comunidad.

La cultura literaria independiente de Birmingham está prosperando, y este evento es la celebración de libros más grande y orientada a la comunidad que la ciudad haya visto jamás, afirmó Joshua Adams, propietario del socio presentador Huntsville Independent Press. La entrada es gratuita. Hay libros para todas las edades y géneros. ¡Todos son bienvenidos!

Entre los más de 70 autores confirmados que asistirán se encuentran Martie Duncan, autora local de libros de cocina y estrella de Food Network; Jessie Crawford Jr., veterano de la Marina convertido en autor de libros infantiles; Karen Jones, estrella de cocina de YouTube; Sheila Laurence, autora galardonada; y Laura Fryar, ex piloto de Apache y creadora de la serie de libros infantiles Be Something Epic.

Otros puntos destacados incluyen el lanzamiento oficial de los Young Author Press Awards, la conmemoración del campeón de golf para ciegos Charley Boswell con la revelación del primer ejemplar de un libro, y la presentación del Proyecto Rhino de Grace Klein, que consiste en historias escritas por estudiantes en apoyo a la conservación de los rinocerontes en Sudáfrica.

Huntsville Independent Press cree que escribir un libro es lo más cercano a la inmortalidad más allá de la intervención divina, añadió Adams. Y la Feria Comunitaria del Libro es la encarnación de esa creencia: reunir a más de 70 autores, ocho socios presentadores y a toda la comunidad literaria de Birmingham en un día extraordinario.

Este evento al aire libre se llevará a cabo de 10 a. m. a 5 p. m. en Rocky Heights Print & Binding, 298 West Valley Avenue en Birmingham. Para más información, por favor visite www.rockyheightsbinding.com/book-fair-event/ o siga el evento en Facebook e Instagram.