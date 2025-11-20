Birmingham y ONG abren un Centro de Aprendizaje de alta tecnología en biblioteca

20 de noviembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

La Ciudad de Birmingham, en asociación con la organización sin fines de lucro Ed Farm, respaldada por Apple, anunció hoy la gran inauguración del “North Star Learning Lab” (Laboratorio de Aprendizaje Estrella del Norte) en la Biblioteca Pública de North Birmingham, diseñado para dotar a los ciudadanos de Birmingham de habilidades digitales demandadas, capacitación laboral y tecnología creativa.

“Esto se trata de mucho más que tecnología y habilidades; se trata de desbloquear oportunidades para todos los estudiantes con la motivación y el potencial para prosperar en la economía tecnológica de rápido crecimiento de nuestra ciudad”, dijo Waymond Jackson Jr., Presidente de Ed Farm. “El North Star Learning Lab servirá como un modelo para la nueva biblioteca laboral del futuro y equipará a los miembros de la comunidad con las herramientas, habilidades y experiencias que necesitan para ocupar o crear los trabajos del mañana”.

Financiada por la Administración de Desarrollo Económico de EE. UU., la Suite de Tecnología tiene como objetivo desarrollar habilidades, promover el espíritu empresarial y conectar a los trabajadores aspirantes con empleos de alta calidad.

“La asociación entre Ed Farm y la Ciudad de Birmingham es otro poderoso ejemplo de cómo la colaboración pública y privada puede llevar la innovación y la oportunidad directamente a nuestras comunidades”, dijo el alcalde Randall L. Woodfin. “El North Star Learning Lab refleja nuestro compromiso de garantizar que los residentes de North Birmingham tengan acceso a las herramientas y la tecnología necesarias para tener éxito en una economía moderna”.

A través de su colaboración más reciente, la Ciudad de Birmingham, Ed Farm y socios educativos como Lawson State Community College, llevarán entornos de aprendizaje de vanguardia y oportunidades de desarrollo de la fuerza laboral digital directamente a los vecindarios de la ciudad. Se espera que el nuevo espacio preste servicio a más de 1,600 estudiantes y miembros de la comunidad anualmente, promoviendo el compromiso de Birmingham con la innovación, el desarrollo de la fuerza laboral y el crecimiento económico.

Se llevará a cabo una ceremonia de corte de cinta en la Biblioteca Pública de North Birmingham el miércoles 19 de noviembre de 2025, a la 1:00 p.m. Los miembros de la comunidad, socios y líderes locales están invitados a asistir y recorrer las nuevas instalaciones.

Para obtener más información sobre esta asociación, visita el sitio web de la Ciudad de Birmingham en birminghamal.gov o contacta a: [email protected].