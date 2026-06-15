Bloqueo en Bolivia: más de 5.000 camioneros siguen varados

Qué pasó: Más de 5.000 transportistas de carga pesada permanecen atrapados en condiciones inhumanas en las carreteras de Bolivia debido a bloqueos políticos de sectores opositores.

Más de 5.000 transportistas de carga pesada permanecen atrapados en condiciones inhumanas en las carreteras de Bolivia debido a bloqueos políticos de sectores opositores. Por qué importa: La parálisis en las rutas comerciales ha generado una severa crisis humanitaria por falta de víveres y medicinas, sumado a un fuerte impacto económico estructural.

La parálisis en las rutas comerciales ha generado una severa crisis humanitaria por falta de víveres y medicinas, sumado a un fuerte impacto económico estructural. El dato clave: El conflicto político ya acumula siete semanas consecutivas, registra al menos 16 fallecidos y deja pérdidas estimadas en 2.500 millones de dólares.

Crisis humanitaria por los bloqueos de carreteras en Bolivia

La parálisis logística en las autopistas bolivianas ha alcanzado niveles críticos tras mes y medio de interrupciones viales continuas. Los conductores afectados de transporte pesado, que trasladan mercancías internacionales de importación y exportación, carecen de acceso a servicios básicos, insumos médicos y alimentación diaria.

Uno de los puntos geográficos más preocupantes se sitúa en Sayari, un tramo estratégico localizado a más de 4.000 metros de altitud entre Cochabamba y Oruro, donde los choferes soportan temperaturas bajo cero. Agrupaciones civiles como la Defensoría del Pueblo, Cáritas y la Cruz Roja activaron misiones de auxilio para intentar abastecer a los camioneros desamparados.

Gremios exigen libre tránsito ante millonarias pérdidas económicas

El descontento del sector se manifestó este lunes con una masiva caravana de camiones que marchó 15 kilómetros en Cochabamba hacia la sede de la Gobernación. Oscar López, líder de la Cámara de Transporte de Cochabamba, denunció que la inactividad genera salarios acumulados y multas contractuales insostenibles para las empresas.

Las movilizaciones que asfixian el comercio de esta región de Latinoamérica son impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz. Estas organizaciones, alineadas con el expresidente Evo Morales, exigen la renuncia del mandatario Rodrigo Paz, cuyo gobierno cumplió apenas siete meses de gestión.