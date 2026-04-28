BMW pone a robots humanoides a trabajar en la construcción de vehículos eléctricos

28 de abril de 2026 – EE.UU. – Agencias.

El Grupo BMW ha pasado años probando la automatización, pero este último movimiento parece diferente. En lugar de brazos robóticos encerrados en jaulas, la empresa ahora utiliza robots humanoides que se desplazan por las fábricas de forma más parecida a las personas. Tras un exitoso piloto en Spartanburg, Carolina del Sur, BMW está llevando la misma idea a su fábrica en Leipzig, Alemania, donde está probando robots en entornos de producción reales. En esta ocasión, se ha asociado con Hexagon Robotics para introducir una nueva generación de máquinas impulsadas por IA. A diferencia de muchas demostraciones de robots que se ven en línea, esta ya se está probando dentro de un entorno de producción real.

Cómo el robot humanoide piloto de BMW construyó más de 30,000 vehículos

El piloto anterior de BMW utilizó robots humanoides Figure 02 para una tarea muy específica. Eran responsables del posicionamiento preciso de las placas de soldadura en la línea de producción del BMW X3. Esa tarea puede parecer pequeña, pero desempeña un papel clave para que la producción funcione sin problemas. El trabajo de precisión como este puede ralentizar fácilmente las cosas o crear cuellos de botella. Según BMW, esos robots ayudaron a construir más de 30,000 vehículos. Gracias a ese éxito, la empresa ahora se siente segura de que puede ampliar el concepto. En lugar de limitar las pruebas a una sola planta, BMW sigue adelante con su iniciativa iFACTORY en Leipzig, donde la producción de vehículos eléctricos ya es un enfoque principal.

Los nuevos robots humanoides con IA de BMW para fábricas de vehículos eléctricos

Los nuevos robots, llamados AEON, provienen de Hexagon Robotics. Están diseñados para operar dentro de entornos industriales activos sin una dirección humana constante. Dependen de un control de movimiento basado en IA, lo que les ayuda a navegar por espacios complejos. Al mismo tiempo, los sensores integrados les permiten comprender su entorno en tiempo real. Por lo tanto, pueden ajustar sus acciones sobre la marcha en lugar de seguir instrucciones fijas. Hexagon se refiere a esto como “IA física”. En términos sencillos, el robot puede tomar decisiones basadas en lo que ve a su alrededor. Como resultado, el robot no se detiene cuando sucede algo inesperado; en cambio, se adapta y continúa funcionando. Esto marca un cambio claro respecto a la automatización de fábrica tradicional.

Por qué BMW está invirtiendo ahora en robots humanoides

Los ejecutivos de BMW han dejado claro que no se trata de reemplazar a las personas de la noche a la mañana. En cambio, el objetivo es probar lo que realmente funciona en entornos de producción reales. Michael Nikolaides, quien supervisa la red de producción de BMW, dice que estos programas piloto ayudan a la empresa a perfeccionar la forma en que los robots impulsados por IA aprenden en el trabajo. Señala una visión más amplia: “La digitalización mejora la competitividad de nuestra producción, aquí en Europa y en todo el mundo. La simbiosis entre la experiencia en ingeniería y la inteligencia artificial abre posibilidades completamente nuevas en la producción”. También hay una razón práctica para el diseño humanoide: las fábricas ya han sido construidas para trabajadores humanos. Por lo tanto, un robot que puede utilizar los mismos espacios y herramientas es mucho más fácil de integrar que uno que requiera un rediseño completo.

Cómo los robots humanoides podrían transformar el trabajo en las fábricas

Durante años, los robots humanoides parecían más algo sacado de esos videos de demostración en redes sociales que algo en lo que se confiaría en una fábrica real. Sí, se veían impresionantes, pero tenían problemas en entornos reales. Eso está empezando a cambiar. Las fábricas siguen siendo impredecibles. Las piezas no siempre llegan exactamente en la misma posición. Los trabajadores se mueven constantemente y las herramientas y materiales cambian a lo largo del día. Debido a esto, los robots tradicionales a menudo tienen dificultades, ya que dependen de condiciones estrictamente controladas. Los robots humanoides impulsados por IA pueden manejar ese tipo de variabilidad. Se mueven entre personas y equipos sin detenerse, se ajustan cuando las piezas están ligeramente desviadas y trabajan en espacios construidos para humanos. Ese nivel de flexibilidad es lo que diferencia a esta nueva ola de robótica con IA de las formas anteriores de automatización.

¿Qué significa esto para usted?

Incluso si nunca entra en una fábrica, este cambio sigue siendo importante. Por un lado, podría cambiar la forma en que se fabrican los coches, ya sean eléctricos o de gasolina. Cuando la producción se acelera, los costes pueden reducirse con el tiempo, lo que podría afectar a lo que pague por su próximo vehículo. Al mismo tiempo, es probable que los empleos en las fábricas cambien. Algunos trabajos repetitivos o físicamente exigentes pueden pasar a los robots. En muchos casos, eso significa que las personas pasarán a desempeñar funciones centradas en la supervisión, el mantenimiento o tareas más cualificadas. Si se detiene a pensarlo, verá que esto es una señal de hacia dónde se dirige la IA a continuación. Ya no se limita a las aplicaciones de su teléfono o al software de su ordenador; ahora está empezando a aparecer en el mundo físico de formas en las que realmente puede verla e interactuar con ella.