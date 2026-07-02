Boda de Taylor Swift y Travis Kelce sacude a Nueva York

La estrella del pop Taylor Swift y el atleta Travis Kelce se casaron formalmente mediante una íntima y secreta ceremonia legal.

El acontecimiento revoluciona el mundo del entretenimiento debido a las fastuosas fiestas nupciales organizadas en la Gran Manzana.

El festejo principal recibirá a 1.000 invitados exclusivos bajo un riguroso operativo de seguridad metropolitana.

Los detalles de la boda secreta entre Taylor Swift y Travis Kelce

El universo de la farándula ha quedado impactado tras revelarse que la cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce contrajeron matrimonio legalmente de manera privada. Según informes del portal Page Six, la pareja optó por dar el “sí” rodeada exclusivamente por su círculo íntimo, presuntamente en el estado de Tennessee.

Tras este enlace íntimo, las grandes celebraciones públicas inician este jueves por la tarde en el Madison Square Garden de Nueva York con una cena de ensayo para 100 allegados. La recepción oficial tendrá lugar el viernes y congregará a un millar de personas en el corazón de Manhattan.

Invitados VIP y un megaoperativo de seguridad en Nueva York

La lista de asistentes al evento incluye a destacadas figuras globales recopiladas por Variety, tales como el director Steven Spielberg y el ejecutivo Bob Iger de Disney. Asimismo, se prevé la presencia de los productores musicales Jack Antonoff y Max Martin, junto a las artistas country Miranda Lambert y Kelsea Ballerini.

Las autoridades locales han dispuesto cortes de calles alrededor del Madison Square Garden del 2 al 4 de julio debido al evento. Este masivo despliegue policial coincidirá en la ciudad con una intensa ola de calor, las festividades del Día de la Independencia y partidos del Mundial de fútbol.