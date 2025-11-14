Bolos de las Olimpiadas Especiales en Shindig en Tuscaloosa

14 de noviembre de 2025 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

Más de 200 estudiantes con discapacidades de las Escuelas del Condado de Tuscaloosa probaron suerte en los bolos el viernes 14 de noviembre.

Los líderes del distrito escolar comentaron que este es el tercer año que organizan eventos de bolos para estudiantes atletas con discapacidades.

“Este evento les ayuda a ganar confianza y a experimentar cierta independencia. Es una actividad divertida y relajada, y también contamos con compañeros que participan con ellos. Es increíble. Se lo pasan en grande. De hecho, muchos de nuestros atletas esperan con ilusión este evento”, dijo Pam Stanley, directora de educación especial de las Escuelas del Condado de Tuscaloosa.

Stanley añadió que el grupo de este año es el más numeroso que han tenido hasta la fecha. Los ganadores reciben una cinta y una invitación para competir a nivel estatal este año.