Bombardeo en Colombia deja ocho disidentes muertos

La Fuerza Pública abatió a ocho integrantes de las disidencias de las FARC durante la Operación Amón.

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó una ofensiva total contra los grupos armados ilegales.

La intervención militar tuvo lugar en El Retorno, Guaviare, e incluyó el decomiso de 16 armas de fuego.

Ofensiva militar de la Operación Amón en Guaviare

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó sobre un bombardeo de precisión desplegado en la zona rural de El Retorno, departamento del Guaviare. Durante la Operación Amón, la Fuerza Pública abatió a ocho miembros del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).

Las tropas en el terreno incautaron 11 fusiles, cinco ametralladoras y abundante material de intendencia perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño. Las unidades militares continúan avanzando en la consolidación del territorio.

Cambio de estrategia contra alias Calarcá y grupos armados

El despliegue militar estuvo dirigido contra la facción de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, un antiguo integrante de las FARC que abandonó el acuerdo de paz para liderar disidencias insurgentes. La acción marca el inicio de una nueva política de seguridad.

El mandatario nacional advirtió que no concederá estatus político a las organizaciones ilegales, catalogándolas abiertamente como estructuras terroristas. Esta acción representa un giro rotundo respecto a las negociaciones intentadas durante la administración de Gustavo Petro.