Bombardeo israelí mata al menos 13 en el mayor campo de refugiados palestinos en Líbano

18 de noviembre de 2025 – Beirut – EFE.

Al menos trece personas perdieron la vida y un número no especificado resultaron heridas este martes debido a un bombardeo israelí dirigido contra el campo de refugiados palestinos más grande del Líbano, situado en la ciudad costera de Sidón. Hasta el momento del reporte, se desconocía la identidad específica del objetivo de esta acción militar.

El Centro de Operaciones de Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud Pública del Líbano, confirmó la magnitud del incidente. En un comunicado oficial, informaron que el ataque provocó el fallecimiento de trece personas y dejó un saldo de varios heridos. Las ambulancias continuaban trasladando a las víctimas hacia los centros hospitalarios cercanos para recibir atención médica de emergencia.

De acuerdo con reportes de la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, el ataque aéreo tuvo como blanco principal un convoy que se desplazaba en las proximidades de una mezquita ubicada dentro del campamento. Sin embargo, también se recibieron informes sobre posibles acciones de seguimiento que afectaron directamente al templo religioso y a una instalación vinculada a él.

Tras el bombardeo, que fue atribuido al Estado judío, la agencia estatal también reportó que se escucharon intensos tiroteos en el área afectada. El campamento atacado es Ain el Helu, el asentamiento más grande de la comunidad palestina en el Líbano. Este y otros campamentos en el país son administrados de facto por diversas facciones internas y se caracterizan por la ausencia de fuerzas de seguridad libanesas en su interior.

A pesar de existir un alto el fuego acordado entre Líbano e Israel hace casi un año, el Estado judío ha continuado realizando ataques aéreos en territorio libanés con regularidad. Históricamente, estas operaciones suelen enfocarse en objetivos pertenecientes al grupo chií libanés Hizbulá, siendo menos frecuente que sus acciones impacten directamente a miembros de organizaciones palestinas.

No obstante, desde el inicio del conflicto a finales de 2023, se ha registrado un aumento en los ataques selectivos contra líderes de facciones palestinas, ocurridos en carreteras, dentro o en las inmediaciones de los campos de refugiados. El incidente más grave hasta la fecha fue el que resultó en la muerte de Saleh al Arouri, quien fungía como el número dos del movimiento islamista Hamás, en las afueras de Beirut.