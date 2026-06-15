Bombardero B-52 se estrella en California dejando 8 muertos

Qué pasó: Un avión militar bombardero B-52 Stratofortress de las fuerzas armadas estadounidenses se estrelló en el estado de California.

Un avión militar bombardero B-52 Stratofortress de las fuerzas armadas estadounidenses se estrelló en el estado de California. Por qué importa: El trágico incidente representa una pérdida total para la tripulación durante un operativo militar de carácter rutinario.

El trágico incidente representa una pérdida total para la tripulación durante un operativo militar de carácter rutinario. El dato clave: Las ocho personas a bordo fallecieron tras el impacto de la aeronave cerca del aeródromo militar de origen.

Detalles del accidente aéreo en la Base Edwards

Un trágico accidente conmocionó a la nación tras confirmarse que los ocho tripulantes de un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea perdieron la vida este lunes. El siniestro ocurrió poco después del despegue, exactamente a las 11:20 hora local, en las inmediaciones de una conocida instalación militar en el estado de California.

Los equipos de emergencia se desplazaron de inmediato hacia la zona del impacto para atender la situación crítica. Las autoridades de la Base Edwards informaron de manera oficial que no hubo sobrevivientes en el lugar y que se mantendrán las investigaciones activas.

El impacto del B-52 Stratofortress y su rol militar

La aeronave afectada en este siniestro es un B-52 Stratofortress, un icónico bombardero de largo alcance diseñado originalmente por la empresa Boeing. Este modelo es capaz de transportar armamento convencional y nuclear, consolidándose históricamente como una pieza fundamental para la seguridad e infraestructura militar de la nación.

El hecho se registró específicamente en el condado de Kern, ubicado a unos 200 kilómetros al noroeste de la ciudad de Los Ángeles. Una densa columna de humo negro visible desde zonas aledañas marcó el punto exacto de la colisión en el terreno militar.