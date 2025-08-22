Bomberos combaten incendio de residuos el viernes en un negocio de Tuscaloosa

22 de agosto de 2025 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

Equipos de bomberos combatieron un incendio de residuos en un negocio de Tuscaloosa el viernes por la tarde.

Muchos de ustedes pueden haber visto el humo de ese distante incendio en el oeste de Alabama.

Resultó ser un incendio de residuos en Purple Turtle Roofing en Joe Mallisham Parkway.

Los bomberos de Tuscaloosa dijeron que fueron llamados al lugar alrededor de las 2:30 p.m. y que les tomó un tiempo controlar las llamas.

El Aeropuerto Nacional de Tuscaloosa incluso envió uno de sus grandes camiones de bomberos al lugar.

No se ha dicho qué inició el incendio, pero afortunadamente no se reportaron heridos.