Bonfim ganó oro en la carrera, pero perdió su anillo de boda

19 de septiembre de 2025 – Tokio – EFE.

El atleta brasileño Caio Bonfim, quien se coronó campeón mundial en la prueba de 20 kilómetros de marcha en Tokio, compartió que perdió su anillo de bodas en los primeros kilómetros de la competencia. A pesar de este contratiempo, confía en que su esposa estará feliz por la medalla de oro que consiguió.

En 2024, Bonfim ya había hecho historia al obtener una medalla de plata en los 20 kilómetros. Fue un hito para su país, ya que fue la primera medalla olímpica para Brasil en esta disciplina, un logro que él mismo describió como un triunfo personal y significativo.

Después de ese éxito, su objetivo principal era alcanzar el podio nuevamente en los Mundiales de Tokio. Estos campeonatos resultaron inolvidables para él, ya que no solo ganó el oro en los 20 kilómetros, sino también una medalla de plata en la prueba de 35 kilómetros.

Bonfim explicó que, aunque perdió su anillo en el tercer kilómetro, pensó que su victoria compensaría la pérdida. Recordó que, después de ganar la plata en los 35 km, su esposa lo animó a seguir creyendo en sí mismo para poder alcanzar el oro. Describió la carrera como un desafío, pero sintió que su desempeño mejoraba a medida que avanzaba, lo que le permitió alcanzar al grupo de líderes y subir posiciones progresivamente.

Expresó su profunda gratitud a sus padres, destacando la influencia de su padre, quien fue su primer entrenador, y de su madre, Gianetti Sena Bonfim, quien ahora lo entrena. Comentó que fue un momento muy especial abrazar a su madre después de cruzar la meta, ya que creció inmerso en el mundo de la marcha atlética. También agradeció a su fisioterapeuta por ayudarlo a recuperarse después de los 35 kilómetros.

Bonfim mencionó que este fue su octavo Mundial, recordando que en su primera participación en 2013 no pudo terminar la carrera. Señaló que este oro es su cuarta medalla mundial. También expresó su honor por competir en la misma época que atletas como Alison dos Santos y finalizó dedicando su triunfo a sus tres hijos, especialmente al mayor, Miguel, a quien le prometió que su éxito compensaría el tiempo que pasan separados, asegurándose de que su esfuerzo valiera la pena.