Bosnia vence a Catar y avanza en la fase de grupos

Qué pasó: Bosnia y Herzegovina derrotó 3-1 a Catar con anotaciones de Kerim Alajbegovic y Ermin Mahmic.

Bosnia y Herzegovina derrotó 3-1 a Catar con anotaciones de Kerim Alajbegovic y Ermin Mahmic. Por qué importa: El resultado decretó la eliminación matemática del seleccionado catarí dirigido por el técnico Julen Lopetegui.

El resultado decretó la eliminación matemática del seleccionado catarí dirigido por el técnico Julen Lopetegui. Dato clave: El equipo balcánico sumó cuatro puntos en el Grupo B y mantiene opciones reales de clasificar a dieciseisavos de final.

El Estadio de Seattle presencia la eliminación del campeón asiático

El combinado de Bosnia y Herzegovina revivió sus opciones de clasificación tras superar con autoridad a Catar en la fecha de cierre de la fase de grupos. El planteamiento del entrenador Sergej Barbarez superó tácticamente la propuesta del estratega español Julen Lopetegui.

El encuentro disputado en el Estadio de Seattle dejó en evidencia los desajustes defensivos del cuadro catarí desde los primeros minutos. Un gol de Kerim Alajbegovic y un infortunado autogol de Sultan Al-Brake rompieron el planteamiento inicial de los asiáticos.

Desenlace del Grupo B y futuro de las selecciones

A pesar del descuento anotado por el capitán Hassan Alhaydos antes del descanso, Catar no logró concretar la remontada en el complemento. El ingresado Ermin Mahmic aprovechó un balón suelto en el área penal para sentenciar el definitivo tres a uno.

Con esta combinación y la victoria de Suiza sobre Canadá, el sector cerró con los helvéticos como líderes absolutos con siete unidades. La escuadra bosnia se mantiene a la expectativa en este evento de deportes internacional para avanzar de ronda como uno de los mejores terceros del torneo.