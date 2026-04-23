Brasil clona el primer cerdo para trasplantes de órganos en América Latina

23 de abril de 2026 – São Paulo – EFE.

Científicos brasileños han marcado un hito histórico al lograr el nacimiento del primer cerdo clonado en América Latina diseñado específicamente para el suministro de órganos. Este avance, liderado por investigadores de la Universidad de São Paulo tras seis años de intenso trabajo, busca revolucionar el sistema público de salud mediante la implementación de xenotrasplantes. El ejemplar nació de forma saludable en un laboratorio de Piracicaba, consolidando a la región en la carrera biotecnológica por resolver la escasez de donantes.

El objetivo central de este proyecto iniciado en 2019 es alcanzar la soberanía tecnológica y evitar que Brasil dependa de importaciones para realizar procedimientos médicos complejos. Mediante el uso de cerdos genéticamente modificados, los especialistas pretenden que órganos como el corazón o los riñones puedan ser compatibles con el organismo humano. El proceso de clonación es considerado uno de los mayores desafíos técnicos para viabilizar el trasplante entre especies diferentes sin generar un rechazo inmediato.

Para garantizar la compatibilidad inmunológica, los expertos desactivaron tres genes porcinos responsables del rechazo en humanos e integraron siete genes de origen humano en las células del animal. Estos embriones modificados fueron gestados en hembras híbridas, resultando en un primer clon con un peso inicial de 1.7 kilos. Actualmente, los científicos supervisan nuevos procesos de gestación para expandir la piara, buscando que los animales se reproduzcan de forma natural en el futuro sin requerir nuevas clonaciones constantes.

La producción clínica de estos ejemplares se llevará a cabo en laboratorios pioneros inaugurados recientemente, con la meta de que los cerdos alcancen el peso necesario a los siete meses de edad. En esta etapa, sus órganos tendrán las dimensiones adecuadas para un adulto promedio de 80 kilos. El enfoque principal del programa se centra en la obtención de riñones, córneas, corazones y piel, elementos que actualmente cubren la gran mayoría de la demanda de trasplantes en el sector salud brasileño.

Desde la dirección del Instituto de Biociencias de la USP se enfatiza que dominar esta tecnología es vital para no quedar en una posición de vulnerabilidad frente a potencias como Estados Unidos o China. Aunque el uso de órganos animales en humanos sigue en fase de investigación clínica a nivel mundial, Brasil apuesta por desarrollar sus propias herramientas para asegurar la sostenibilidad de su sistema nacional de trasplantes. El plan incluye además la posibilidad de difundir este conocimiento técnico con otros países vecinos de la región.

A pesar de que la durabilidad de los órganos trasplantados bajo esta técnica aún está bajo estudio, los investigadores destacan su potencial para salvar vidas en situaciones críticas. Los xenotrasplantes podrían funcionar como una solución de emergencia para pacientes con enfermedades fulminantes que requieren una intervención en plazos menores a una semana. Con estos avances, la ciencia latinoamericana se posiciona para ofrecer alternativas reales a quienes se encuentran en listas de espera por un donante humano.