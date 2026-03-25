25 de marzo de 2026 – Gavião Peixoto (Brasil) – EFE.

El Gobierno de Brasil ha marcado un hito histórico en su industria militar al presentar el primer caza supersónico F-39E Gripen fabricado en territorio nacional. Este avance tecnológico representa un paso fundamental para reforzar la defensa aérea y la soberanía del país, consolidando un proyecto de alta ingeniería que busca modernizar las capacidades de respuesta ante posibles amenazas externas en la región.

Durante el evento oficial realizado en el estado de Sao Paulo, las autoridades de defensa destacaron que producir estos aviones de combate en suelo brasileño permite un acceso directo a tecnología de punta. Esta iniciativa no solo mejora la seguridad nacional, sino que otorga una autonomía logística y de mantenimiento crucial, fortaleciendo el poder disuasorio de las fuerzas armadas para garantizar la estabilidad en Sudamérica.

La ceremonia de bautizo de la aeronave contó con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien resaltó la importancia estratégica de este equipo para la protección del espacio aéreo. El acuerdo original, firmado en 2014, contempla la adquisición de un total de 36 unidades, de las cuales 15 serán producidas íntegramente en el complejo industrial que la empresa sueca Saab opera en conjunto con la brasileña Embraer.

El modelo Gripen es reconocido globalmente por su versatilidad, siendo capaz de ejecutar misiones de reconocimiento, ataque y defensa con sistemas de armamento avanzados. Según los fabricantes, estas naves están equipadas con sensores de última generación diseñados para maximizar el desempeño en escenarios de combate complejos, lo que sitúa a la Fuerza Aérea Brasileña en un nivel de competitividad tecnológica superior.

Este fortalecimiento militar ocurre en un contexto de creciente tensión política en el continente, marcado por las recientes acciones de intervención y presión económica ejecutadas por la administración de Donald Trump contra diversos gobiernos de la zona. Ante este panorama, el mandatario brasileño ha expresado la necesidad de que las naciones protejan su autodeterminación frente a posturas que amenazan la estabilidad regional.

El gobierno brasileño enfatizó que la preparación técnica y material en el ámbito de la defensa constituye una medida preventiva indispensable para evitar cualquier intento de vulneración del territorio. La entrega de este primer caza de fabricación local simboliza un compromiso con la seguridad nacional a largo plazo, asegurando que el país cuente con los recursos necesarios para enfrentar los retos geopolíticos actuales.