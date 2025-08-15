Brasil supera 100 medallas; Colombia se acerca al segundo lugar

15 de agosto de 2025 – Asunción – EFE.

Brasil continúa su dominio en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 al superar la barrera de las cien medallas. El país acumula un total de 104 preseas, de las cuales 48 son de oro, 26 de plata y 30 de bronce. Mientras tanto, Colombia se ha posicionado en el segundo lugar con 48 medallas (18 de oro, 12 de plata y 18 de bronce), superando a Estados Unidos, que se ubica en el tercer puesto con 58 metales, pero con una menor cantidad de oros (14).

Una de las victorias que demostró la superioridad brasileña fue la del equipo de voleibol femenino. Las jugadoras de Brasil ganaron la medalla de oro al vencer a México en una final que se definió en tres sets. Con parciales de 25-23, 25-19 y 25-14, las brasileñas se llevaron el título. El podio lo completó República Dominicana, que se quedó con la medalla de bronce tras derrotar a Argentina horas antes.

Por su parte, el equipo de ciclismo de pista de Colombia tuvo una jornada excepcional, ganando las últimas competencias de su disciplina. En la prueba de Madison femenina, el equipo colombiano, compuesto por Luciana Osorio y Natalia Garzón, se llevó el oro con 57 puntos, superando a las chilenas y venezolanas. Además, en el keirin femenino, Stefany Cuadrado y Marianis Salazar consiguieron el oro y la plata, respectivamente.

El dominio colombiano en el ciclismo continuó con la victoria del equipo de Madison masculino, formado por Miguel Marín y Jerónimo Calderón, que se adjudicó el oro. Finalmente, Nicolás Olivera cerró la brillante jornada para Colombia con otra medalla de oro en el keirin masculino, dejando atrás a sus competidores de Argentina y Trinidad y Tobago.

En el taekwondo, los representantes de Chile, Argentina y México se destacaron al ganar las medallas de oro en la primera jornada del deporte. El chileno Cristian Olivero se impuso en la categoría de 68 kilogramos, mientras que el argentino Ignacio Espínola ganó en los 58 kilogramos. En la rama femenina, las mexicanas Zaira Salgado y Andrea Zambrano también se alzaron con el oro en sus respectivas categorías.

Finalmente, en el balonmano femenino, la selección de Brasil se hizo con la medalla de oro tras vencer a Argentina con un marcador de 22-19. La medalla de bronce de la disciplina quedó en manos del equipo anfitrión, Paraguay, que derrotó a Uruguay con un resultado de 20-18.