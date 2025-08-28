Brasil y EE. UU. avanzan a semifinales en Nicaragua tras vencer a R. Dominicana y Uruguay

28 de agosto de 2025 – San José – EFE.

Las selecciones de baloncesto de Brasil y de Estados Unidos lograron su pase a las semifinales de la FIBA AmeriCup 2025, que se está llevando a cabo en Nicaragua. Ambos equipos consiguieron la clasificación al derrotar a sus respectivos oponentes en los cuartos de final: Brasil venció a República Dominicana con un marcador de 94-82, y Estados Unidos superó a Uruguay por 83-70.

El enfrentamiento entre Brasil y Estados Unidos en las semifinales tendrá lugar el próximo sábado. Este partido se disputará en el Polideportivo Alexis Argüello en Managua, en un torneo que reúne a 12 de los mejores equipos de baloncesto del continente.

En el primer partido de cuartos, Brasil dominó a República Dominicana gracias al desempeño sobresaliente de sus bases, Georginho De Paula y Yago Santos, quienes anotaron 28 y 25 puntos, respectivamente. La actuación de De Paula fue particularmente notable, con una alta efectividad en tiros de campo, y además contribuyó con asistencias, rebotes y robos de balón, convirtiéndose en el líder indiscutible del equipo.

Yago Santos también fue una figura clave para el triunfo brasileño, sumando 25 puntos y mostrando gran precisión tanto en tiros de dos como de tres puntos. El apoyo de otros jugadores, como el exjugador de la NBA Bruno Caboclo y Lucas Dias, que también alcanzaron cifras de dos dígitos en puntos, fue fundamental para sellar la victoria de Brasil.

Por su parte, Estados Unidos se impuso a Uruguay en un partido intenso y físico, vengándose de la derrota que había sufrido ante el mismo equipo en la fase de grupos. A pesar de que Uruguay tuvo una ventaja de 7 puntos al medio tiempo, los estadounidenses remontaron en la segunda mitad, limitando a sus rivales a solo 25 puntos en los últimos dos cuartos.

Javonte Smart fue el jugador más destacado para el equipo estadounidense, anotando 27 puntos con una alta efectividad en tiros de campo, mientras que otros jugadores como Jeriant Grant y Zachary Auguste también contribuyeron con anotaciones clave para asegurar la victoria. Por parte de Uruguay, los mejores anotadores fueron Santiago Vesconi y Emiliano Serres, aunque sus esfuerzos no fueron suficientes para mantener la ventaja.