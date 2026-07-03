Breeze Airways estrena nuevos vuelos directos desde Birmingham

Qué pasó: La aerolínea de bajo costo Breeze Airways inauguró oficialmente sus operaciones comerciales en la terminal de Birmingham con servicios directos a dos ciudades clave de Estados Unidos.

La aerolínea de bajo costo Breeze Airways inauguró oficialmente sus operaciones comerciales en la terminal de Birmingham con servicios directos a dos ciudades clave de Estados Unidos. Por qué importa: El nuevo servicio incrementa la conectividad regional y la accesibilidad económica, permitiendo a los usuarios volar sin escalas a mercados secundarios estratégicos.

El nuevo servicio incrementa la conectividad regional y la accesibilidad económica, permitiendo a los usuarios volar sin escalas a mercados secundarios estratégicos. El dato clave: Las nuevas rutas aéreas están disponibles los días lunes y viernes con tarifas promocionales iniciales desde 49 dólares por trayecto.

Nuevas rutas directas conectan a Florida y Carolina del Norte

La aerolínea Breeze Airways expandió de manera oficial su red de transporte e inició el viernes 3 de julio sus operaciones en Birmingham con dos vuelos directos sin escalas. Los nuevos itinerarios conectan a la localidad con Fort Lauderdale, Florida, y con el aeropuerto de Raleigh-Durham, Carolina del Norte.

El arribo de este servicio a la terminal de Alabama representa una mejora sustancial en los tiempos de viaje de la comunidad. Los pasajeros locales ahora pueden evitar molestas conexiones gracias al modelo de alto valor y tarifas competitivas que implementa la compañía estadounidense en sus rutas.

Tarifas competitivas y beneficios del servicio aéreo de bajo costo

David Neeleman, fundador y director ejecutivo de Breeze Airways, detalló que estos destinos fueron seleccionados para facilitar el traslado asequible de los pasajeros. Los vuelos hacia Fort Lauderdale parten desde 59 dólares por trayecto, mientras que los billetes hacia Raleigh-Durham están disponibles a partir de 49 dólares.

Ashby Pate, presidente de la junta de la Autoridad del Aeropuerto de Birmingham, destacó que estas tarifas bajas dinamizarán el mercado de la aviación local. La empresa, que anunció su llegada en febrero, ofrece beneficios como wifi rápido a bordo, asignación de asientos familiares gratuita y la exención total de cargos por cambios o cancelaciones.