Brookside podría enfrentar sanciones judiciales por correos electrónicos policiales eliminados

15 de julio de 2025 – BROOKSIDE, Alabama – Agencias.

Los abogados de varios conductores que demandan a la ciudad de Brookside por sus políticas de multas están pidiendo a un juez federal que sancione a la ciudad porque alguien eliminó los correos electrónicos del departamento de policía.

En una propuesta de orden presentada ante la corte a finales de la semana pasada, los abogados de los demandantes, que acusan a la ciudad de obtener ganancias mediante multas y de incautar vehículos de forma agresiva, dicen que alguien eliminó las cuentas de correo electrónico con el dominio “@brooksidepd.com”, una cuenta que, según el exjefe de policía de la ciudad, se usaba “diariamente” para discutir procedimientos, políticas y acciones del departamento de policía.

Según el documento, la ciudad admitió que alguien eliminó todos los correos electrónicos policiales en una carta fechada el 27 de octubre de 2024, dos años y medio después del inicio del caso y pasado el plazo de dos años que Google tiene para recuperar correos de una cuenta eliminada o inactiva.

Los demandantes dicen que la ciudad inicialmente insinuó que el exjefe de policía Mike Jones había eliminado la cuenta, una acusación que Jones negó en una declaración tomada esta primavera.

Ahora, los abogados de los conductores que demandan a la ciudad están pidiendo a un juez federal que emita una orden “presumiendo que los correos electrónicos eliminados del departamento de policía eran desfavorables para Brookside.” Esos abogados afirman que recordaron repetidamente a Brookside y a sus abogados que no habían entregado los correos electrónicos y que “la ciudad y el alcalde ignoraron totalmente sus obligaciones de preservación durante el litigio, y luego la ciudad decidió no hacer nada, incluso después de saber que las cuentas habían quedado inaccesibles y tras recibir comunicaciones específicas sobre la entrega de correos electrónicos, durante un período en que las cuentas, según Google, eran recuperables (de mediados de 2022 a mediados de 2024). La conducta de la ciudad merece muchos calificativos; ‘razonable’ no es uno de ellos”, afirman los abogados.

Los abogados que representan a Brookside en el caso aún no han presentado respuesta en la corte federal.