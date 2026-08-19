Brote de ébola en el Congo supera los cinco mil contagios

Qué pasó : El actual brote de ébola en la República Democrática del Congo superó los 5,000 contagios.

: El actual brote de ébola en la República Democrática del Congo superó los 5,000 contagios. Por qué importa : Se ha convertido en la epidemia más grave en la historia del país y la segunda peor a nivel mundial.

: Se ha convertido en la epidemia más grave en la historia del país y la segunda peor a nivel mundial. El dato clave: El Ministerio de Salud Pública reporta 5,105 infectados y 2,420 muertes hasta el 17 de agosto.

Acelera el contagio de ébola en el este del Congo

El Gobierno de la República Democrática del Congo confirmó que el brote de ébola superó los cinco mil contagios. Esta epidemia, declarada el 15 de mayo en el este del país, registra 5,105 infectados y 2,420 muertes hasta el 17 de agosto.

La tasa de letalidad se sitúa en el 47.4% según el Ministerio de Salud Pública de la nación africana. Actualmente, 782 pacientes permanecen aislados u hospitalizados en centros de atención médica para combatir el virus.

El segundo brote de ébola más grave a nivel mundial

Esta crisis epidemiológica se consolidó como el segundo peor brote de ébola a nivel mundial. Superó los registros de la epidemia sufrida en el este del país entre 2018 y 2020, que causó 2,299 muertes.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió sobre la aceleración de los contagios. El organismo internacional decidió mantener la emergencia de salud pública tras evaluar la situación en el país.