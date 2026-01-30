Bruce Springsteen apoya protestas en Minnesota contra las políticas migratorias de Trump

30 de enero de 2026 – Washington – EFE.

El reconocido músico Bruce Springsteen sorprendió al público en Mineápolis al presentarse en un evento musical organizado para rechazar las acciones migratorias del gobierno actual. Esta protesta surge a raíz de la muerte de dos ciudadanos durante el mes de enero, quienes fallecieron tras recibir disparos por parte de oficiales federales en incidentes que han conmocionado a la sociedad estadounidense.

Durante su intervención, el artista estrenó un tema titulado Calles de Mineápolis, una composición creada específicamente para honrar la memoria de Renée Good y Alex Pretti. Con esta melodía, el cantante buscó rendir un tributo a la población de Minesota por la firmeza que han mostrado al oponerse a las recientes incursiones de las autoridades contra la comunidad inmigrante.

La recaudación obtenida por este espectáculo se entregará íntegramente a los parientes de las víctimas mencionadas. El evento tuvo lugar en medio de una jornada de movilizaciones masivas dirigidas contra el personal de aduanas y la vigilancia fronteriza que se encuentra operando actualmente en diversas zonas del estado para ejecutar operativos de control.

Esta manifestación representa el segundo viernes consecutivo de protestas multitudinarias en las vialidades principales, a pesar de que el país enfrenta un clima invernal extremo. Los ciudadanos han decidido salir a manifestarse ignorando el frío intenso para exigir cambios en la gestión de seguridad y justicia por los hechos ocurridos recientemente.

La estrategia de protesta incluyó un cese total de actividades laborales, educativas y comerciales, dando continuidad a una huelga que comenzó la semana previa. En diversos puntos de la ciudad se llevaron a cabo concentraciones y marchas que se concentraron principalmente en las cercanías de las cortes de inmigración y los centros donde se retiene a los extranjeros.

Ante la crisis generada por estos eventos, el mandatario Donald Trump realizó cambios en el mando de la patrulla fronteriza enviando a un nuevo responsable para supervisar las operaciones. Mientras tanto, la secretaria de seguridad nacional enfrenta fuertes cuestionamientos y posibles procesos políticos, al tiempo que el departamento de justicia ha iniciado formalmente una indagatoria por posibles violaciones a los derechos civiles.