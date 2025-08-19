Bunbury aclara: Amaral no le quitó el puesto de telonero de Bob Dylan

19 de agosto de 2025 – Madrid – EFE.

Enrique Bunbury ha decidido aclarar públicamente un persistente rumor que ha circulado por más de veinte años, desmintiendo que la cantante Eva Amaral le haya quitado el puesto de telonero en la gira de Bob Dylan por España. Este rumor, que ha resurgido en las últimas semanas, ha estado acompañado de insultos dirigidos a Amaral, lo que motivó la respuesta del exlíder de Héroes del Silencio.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Bunbury explicó que, aunque no suele prestar atención a rumores o a lo que se dice en redes sociales, el malestar expresado por el dúo Amaral debido a los constantes insultos y la insistencia en esta historia lo llevó a intervenir. Su objetivo es poner fin a la desinformación y a los ataques que han sufrido sus colegas a lo largo de los años.

Bunbury recordó que en 2004, Amaral y Juan Aguirre fueron contratados para abrir los conciertos de Bob Dylan. Sin embargo, a causa de una lesión en la mano de Aguirre, el promotor Gay Mercader se comunicó con él para proponerle que los sustituyera. Bunbury accedió, pero la situación no se desarrolló como se ha contado erróneamente.

El cantante aclaró que, cuando le informaron que Eva continuaría con los conciertos en solitario, se alegró por ella. Aunque a Bunbury le hubiera gustado mucho abrir para Bob Dylan, el puesto siempre fue de Amaral y nunca se lo quitaron. Con estas palabras, el músico busca zanjar de manera definitiva la falsa historia que ha perjudicado al dúo.

El malentendido se avivó recientemente, cuando el pasado 15 de agosto Amaral respondió en la red social X a un comentario insultante basado en este bulo. La cantante, visiblemente harta, instó al usuario a preguntarle directamente a Bunbury y a dejar de “contar estupideces”. Con este mensaje, Eva Amaral también buscaba poner fin a los ataques.

Durante mucho tiempo, la vocalista de Amaral ha denunciado los ataques “chungos” y “misóginos” que ha recibido por este falso rumor. Con su respuesta en X, y ahora con la aclaración de Bunbury, espera que se conozca la verdad y que sus seguidores dejen de ser acosados por lo que, según ella, es un ataque con tintes machistas que ha durado demasiado tiempo.