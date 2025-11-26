Buscan a sospechoso armado tras robar a miembros de una iglesia en Montgomery

26 de noviembre de 2025 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

Una investigación está en curso después de que un hombre ingresara a una iglesia en Montgomery y robara a varias personas a punta de pistola. El incidente ocurrió la noche del 20 de noviembre en The Church At Eastern Oaks, ubicada en Wares Ferry Road. El sospechoso fue grabado por las cámaras de seguridad del templo cuando apareció por primera vez en el estacionamiento alrededor de las 8:28 p.m. de ese jueves.

Minutos después, el individuo se encontraba dentro de la casa de culto, buscando gente. Las cámaras lo grabaron caminando lentamente por un pasillo, acercándose a una sala donde escuchó a los miembros de la iglesia, quienes estaban reunidos para un evento del ministerio de hombres donde habían cenado y visto el partido de fútbol americano del jueves por la noche, según relató el pastor principal, el Dr. Daniel Gillenwater.

El sospechoso esperó a que alguien saliera de la sala antes de cometer múltiples robos contra los fieles. El pastor explicó que uno de los miembros caminó por el pasillo, y el asaltante salió, lo sorprendió con un arma y luego se dirigió a todo el grupo. El sospechoso les ordenó arrodillarse, vaciar sus bolsillos y les quitó sus billeteras y teléfonos celulares.

Después de cometer los crímenes, el sospechoso les dijo a sus víctimas que debían esperar cinco minutos antes de llamar a la policía o él les dispararía. Luego, les hizo alinearse contra la pared y les advirtió que le dieran cinco minutos o dispararía para salir del lugar.

Apenas 11 minutos después de ser visto por primera vez en cámara, el sospechoso encendió su vehículo y se marchó. Según el pastor, la policía llegó poco después del incidente y su respuesta fue excelente, llegando rápido y con fuerza.

El pastor Gillenwater elogió al Departamento de Policía de Montgomery, indicando que han sido asombrosos. Mencionó que no ha tenido novedades sobre la investigación desde que recogieron las imágenes de seguridad, pero que su actuación inicial fue rápida y efectiva. Cuando se le preguntó qué mensaje quería enviar al sospechoso, Gillenwater respondió que lo único que querría decirle es que se arrepienta de su pecado y entregue su vida a Cristo. Agregó que le encantaría verlo en las bancas de la iglesia adorando con ellos.