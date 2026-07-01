Búsqueda de sobrevivientes sigue activa tras terremotos en Venezuela

Qué pasó: El gobierno de Venezuela mantiene los despliegues de búsqueda tras cumplirse una semana del doble terremoto que sacudió la región norte del país.

El gobierno de Venezuela mantiene los despliegues de búsqueda tras cumplirse una semana del doble terremoto que sacudió la región norte del país. Por qué importa: La tragedia es catalogada como una de las peores de su historia, requiriendo asistencia de especialistas de más de 30 naciones.

La tragedia es catalogada como una de las peores de su historia, requiriendo asistencia de especialistas de más de 30 naciones. El dato clave: El desastre natural del pasado 24 de junio acumuló un saldo humano de 2,295 fallecidos y 11,267 heridos.

Labores de rescate continúan en el estado La Guaira

Las brigadas de auxilio intensifican sus esfuerzos en las zonas costeras venezolanas tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó en un mensaje oficial que las tareas de salvamento no se detendrán mientras existan esperanzas de hallar personas con vida bajo las estructuras colapsadas.

Un contingente de especialistas internacionales trabaja a contrarreloj en edificaciones destruidas del norte del territorio. Estos esfuerzos conjuntos de la comunidad de Latinoamérica y delegaciones europeas han logrado extraer exitosamente a miles de ciudadanos de los escombros.

Transición hacia la recuperación tras sismos históricos

El equipo de las Naciones Unidas (Undac) precisó que unos 3,000 rescatistas globales cooperan directamente en el terreno afectado. A pesar de lograr el rescate de 12 personas en confinamiento extremo, misiones como la de Países Bajos comienzan a retirarse debido al límite de supervivencia biológica.

Las autoridades locales asumirán la fase de transición forense y legal a medida que los cuerpos extranjeros retornen a sus países originarios. El último balance gubernamental estima que la cifra total de civiles resguardados con vida asciende a 6,461 personas.