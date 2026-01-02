BYD supera a Tesla como el principal fabricante de vehículos eléctricos del mundo

2 de enero de 2026 – Washington – EFE.

La compañía Tesla ha perdido su posición como el principal productor de vehículos eléctricos a nivel global, dejando el puesto a la firma china BYD. Este cambio en el liderazgo del mercado se atribuye a una combinación de factores que incluyen las múltiples ocupaciones personales de Elon Musk, las recientes medidas económicas implementadas por el gobierno de Donald Trump y la presión constante de nuevos competidores internacionales.

Los reportes oficiales emitidos este viernes confirman que la empresa estadounidense experimentó una reducción en sus entregas anuales, alcanzando poco más de un millón seiscientos mil automóviles. Esta cifra representa un descenso cercano al nueve por ciento en comparación con el periodo previo, marcando una tendencia negativa por segundo año seguido en los niveles de comercialización de la marca.

Por el contrario la organización asiática BYD reportó un crecimiento notable en su volumen de transacciones durante el año anterior logrando colocar más de dos millones de unidades. La diferencia de magnitud entre ambas empresas se hace evidente al observar que en un solo mes la firma china logró igualar el volumen de entregas que a Tesla le toma procesar durante todo un trimestre completo.

Esta situación ha generado incertidumbre entre los expertos del sector automotriz respecto al éxito real de los modelos más populares de la fábrica norteamericana. Aunque los directivos de la marca sostenían que sus vehículos seguían siendo los más demandados, los datos de producción y distribución sugieren que han perdido terreno frente a opciones más económicas o actualizadas de la competencia.

Diversos analistas sugieren que el enfoque de Musk en funciones gubernamentales y sus actividades políticas afectaron directamente la imagen de la empresa y sus ventas en regiones clave como Europa y Norteamérica. Su participación en departamentos oficiales y el tiempo dedicado a otros proyectos tecnológicos como la exploración espacial limitaron la capacidad de respuesta de la automotriz ante las nuevas exigencias de los compradores.

Finalmente la eliminación de los incentivos fiscales en Estados Unidos para la adquisición de transporte ecológico asestó un golpe crítico a las finanzas de la compañía. Mientras que otros fabricantes tradicionales han podido ajustar sus planes volviendo a producir motores de combustión, la empresa de Musk se encuentra estancada con una línea de productos que no ha sido renovada significativamente en los últimos años.