Cadena perpetua para Colt Gray por el tiroteo en Georgia

Colt Gray fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por matar a cuatro personas en Apalachee High School.

El dictamen sienta un precedente judicial sobre la responsabilidad penal juvenil y la imputación a los padres.

Se declaró culpable de 55 cargos tras la masacre cometida con un rifle AR-15 a los 14 años.

Sentencia histórica del Tribunal Superior del condado de Barrow

El juez Nicholas Primm dictó condena de prisión de por vida sin derecho a beneficios penitenciarios contra el joven de 16 años.

La resolución judicial se dio tras tres días de audiencias con testimonios de supervivientes, expertos forenses y familiares de las víctimas.

Detalles del tiroteo en Apalachee High School y condena del padre

El crimen planeado ocurrió el 4 de septiembre de 2024 en la escuela secundaria de la ciudad de Winder, Georgia.

El tiroteo cobró la vida de dos docentes y dos alumnos, dejando además heridos a un profesor y ocho estudiantes.

Su padre, Colin Gray, fue hallado culpable de 27 cargos tras haberle obsequiado el arma en una alarmante situación para la Nación.