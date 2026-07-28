Cadena perpetua para Colt Gray por el tiroteo en Georgia

- Colt Gray fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por matar a cuatro personas en Apalachee High School.
- El dictamen sienta un precedente judicial sobre la responsabilidad penal juvenil y la imputación a los padres.
- Se declaró culpable de 55 cargos tras la masacre cometida con un rifle AR-15 a los 14 años.
Sentencia histórica del Tribunal Superior del condado de Barrow
El juez Nicholas Primm dictó condena de prisión de por vida sin derecho a beneficios penitenciarios contra el joven de 16 años.
La resolución judicial se dio tras tres días de audiencias con testimonios de supervivientes, expertos forenses y familiares de las víctimas.
Detalles del tiroteo en Apalachee High School y condena del padre
El crimen planeado ocurrió el 4 de septiembre de 2024 en la escuela secundaria de la ciudad de Winder, Georgia.
El tiroteo cobró la vida de dos docentes y dos alumnos, dejando además heridos a un profesor y ocho estudiantes.
Su padre, Colin Gray, fue hallado culpable de 27 cargos tras haberle obsequiado el arma en una alarmante situación para la Nación.
¿Cuál fue la condena impuesta a Colt Gray?
Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la máxima pena aplicable para su edad según la ley del estado de Georgia.
¿Por qué fue procesado el padre del atacante?
Colin Gray fue hallado culpable de 27 cargos, incluidos homicidio en segundo grado y crueldad infantil, por regalarle el rifle AR-15 a su hijo.