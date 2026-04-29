Caída de árboles causa daños en viviendas de Ensley y Grayson Valley

29 de abril de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Una residente de Ensley expresó su alivio por estar viva después de que un árbol se desplomara sobre su sala, justo encima del sofá donde suele dormir.

En Grayson Valley, los equipos de emergencia informaron que otra sección del mismo árbol cayó posteriormente y partió un poste de luz, causando daños adicionales en el vecindario.

JoAnn Jackson contó que se dio cuenta de que algo andaba mal cuando un fuerte estruendo interrumpió su mañana.

“Me llamó y me preguntó si había oído el estruendo”, dijo Jackson. “Pensé que era la televisión porque la tenía encendida”.

En realidad, una rama grande de un árbol imponente se había estrellado contra su casa.

“Todos me preguntaban si estaba bien. No sabía qué estaba pasando, y de repente me desperté con esto”, dijo Jackson.

Sus familiares comentaron que Jackson suele dormir en el sofá justo debajo de la zona afectada.

Afortunadamente, Jackson resultó ilesa.

A unos 20 minutos de distancia, en la comunidad de Grayson Valley, otra familia vivió una situación similar en Streetman Circle.

Kamarrus Amison, propietario de Elite Handy Man Services, dijo que acudió al lugar tras recibir una llamada de un amigo a primera hora de la mañana.

“Estoy aquí hoy porque mi amigo me llamó sobre las 6 de la mañana para decirme que un árbol se había caído justo donde estaba sentada su bebé en la sala”, dijo Amison. “Gracias a Dios que está bien”.

Amison dijo que llegó a la zona poco después de las 8 de la mañana y observó cómo los equipos evaluaban los daños. Más tarde, otra parte del mismo árbol se cayó y partió un poste de luz cercano.

“Estábamos esperando a la compañía eléctrica y, alrededor del mediodía, otro árbol se cayó”, dijo Amison. “Fue absolutamente impactante. Fue aún más impactante entrar en su casa y ver la rama justo al lado del sofá donde, según él, estaba sentada su hija”.

Las labores de limpieza continuaron el miércoles por la noche en ambos vecindarios, donde los equipos trabajaron para retirar los escombros y restablecer el suministro eléctrico en las zonas dañadas.

Las autoridades instaron a los residentes a mantenerse alejados de los árboles ó cables eléctricos caídos y a reportarlos al 911 y a su compañía eléctrica.