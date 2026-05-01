Inicio Alabama Calles cerradas en Five Points por el PorchFest este sábado

Calles cerradas en Five Points por el PorchFest este sábado

Por
lat_admin
-
268
0
Calles cerradas en Five Points por el PorchFest este sábado
Calles cerradas en Five Points por el PorchFest este sábado

1 de mayo de 2026 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Si va a estar en la zona de Five Points de Huntsville este sábado, tenga en cuenta que algunas calles estarán cerradas debido a la celebración anual del PorchFest.

La avenida Pratt, desde la calle Russell hasta la carretera Maysville, estará cerrada a partir del mediodía. Todas las calles que se cruzan con la avenida Pratt en ese tramo también estarán cerradas y no tendrán acceso a la avenida Pratt. Esto incluye:

Coleman Street
England Street
Lacy Street
Minor Street
Grayson Street
Windham Street
Goldsmith Street

Las festividades del PorchFest se llevarán a cabo de 2 a 9 p.m. Se espera que todas las calles se reabran alrededor de las 10 p.m.

Se recomienda a los conductores usar rutas alternativas. También deben esperar un mayor tráfico vehicular y peatonal en toda la zona de Five Points durante el evento.

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí