Cámara de representantes de EE.UU. publica miles de páginas del caso Epstein

2 de septiembre de 2025 – Washington – EFE.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos hizo públicos más de 33,000 documentos relacionados con el caso del difunto magnate Jeffrey Epstein, quien fue condenado por abuso sexual. Estos archivos, proporcionados por el Departamento de Justicia, representan la primera parte de una serie de publicaciones que buscan aumentar la transparencia en torno al caso.

El Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara, que realizó la publicación, informó a los medios que se espera liberar más documentos próximamente. Sin embargo, del total de las 333,295 páginas divulgadas, se estima que solo el 3% es material nuevo, mientras que el resto ya era conocido por el público.

Algunos congresistas han expresado su descontento, argumentando que el Departamento de Justicia está obstaculizando la transparencia. El representante Ro Khanna de California, por ejemplo, señaló que se ha publicado menos del 1% del total de los archivos del caso.

El caso de Epstein ha generado un gran interés en la política estadounidense. Durante su campaña electoral, el presidente Donald Trump prometió publicar una supuesta lista de clientes del magnate, pero una vez en el poder, su postura se ha vuelto más cautelosa. Este cambio en la actitud del gobierno generó frustración entre sus seguidores, especialmente después de que el Departamento de Justicia declarara en julio que no divulgaría más información sobre el caso.

Por otro lado, la expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, quien cumple una sentencia de veinte años en prisión por facilitar menores de edad al magnate, ha sido entrevistada por funcionarios del Departamento de Justicia. En dichas entrevistas, Maxwell afirmó que Epstein no tenía una lista de clientes famosos.

Además, en interrogatorios realizados en julio y publicados en agosto, Maxwell también manifestó su creencia de que Epstein no se suicidó en prisión, poniendo en duda la versión oficial de su muerte.