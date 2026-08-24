Cámaras Flock en Alabama registran nuevas reglas de uso

La Policía de Calera implementa salvaguardas para supervisar el uso de las cámaras Flock de lectura de matrículas.

La iniciativa busca responder a preocupaciones sobre privacidad e impedir que los agentes usen el sistema sin orden judicial.

Cada búsqueda exige registrar el nombre del agente, fecha, motivo y caso asignado para facilitar auditorías periódicas.

Nuevas medidas para vigilar el uso del sistema Flock

El Departamento de Policía de Calera, ubicado en el condado de Shelby, estableció estrictos controles de supervisión para el uso de sus cámaras Flock.

El jefe de policía David Hyche ordenó capacitación presencial obligatoria para todo el personal durante agosto de 2026, con el fin de evitar accesos indebidos a la información.

Transparencia y resultados en la prevención del delito

Con el nuevo protocolo, la plataforma registra de forma automática el usuario, fecha y hora de la consulta, requiriendo justificar el motivo de la búsqueda.

A pesar de las críticas por posibles afectaciones a la privacidad en Alabama, la tecnología ha facilitado la ubicación de sospechosos de delitos graves y la localización de menores en riesgo.