Camión lleno de alimentos donados llega a familias de Birmingham

26 de febrero de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un camión semirremolque de la marca JustServe con aproximadamente 18,000 kilos de alimentos donados llegó el jueves al Banco Comunitario de Alimentos del Centro de Alabama. Esto forma parte de un esfuerzo nacional para entregar 250 camiones de alimentos a comunidades de los 50 estados.

La entrega es una colaboración entre America250, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el Banco Comunitario de Alimentos del Centro de Alabama.

Se espera que las 250 entregas proporcionen aproximadamente 10 millones de comidas a familias necesitadas en todo Estados Unidos. La iglesia está utilizando sus recursos alimentarios humanitarios, su red de voluntarios y su infraestructura establecida para apoyar la iniciativa.

El Banco Comunitario de Alimentos del Centro de Alabama se encuentra en 107 Walter Davis Drive, Birmingham, Alabama, 35209.