Captura de presuntos integrantes de Los Chapitos en Sinaloa refuerza operativos de seguridad

16 de abril de 2026 – Ciudad de México – EFE.

Las autoridades federales de México lograron la detención de cinco hombres identificados como presuntos miembros de la estructura criminal conocida como Los Chapitos. La intervención se llevó a cabo en el estado de Sinaloa como parte de las estrategias de vigilancia y combate al narcotráfico que mantienen las instituciones de seguridad en la región noroeste del país. Durante el operativo, los agentes interceptaron a los sospechosos mientras se desplazaban en un vehículo, logrando su captura sin que se reportaran enfrentamientos armados en el sitio.

El arresto tuvo lugar específicamente sobre la carretera que conecta las localidades de Escuinapa y Teacapán, un punto estratégico donde las fuerzas del orden mantenían labores de seguimiento. Según los reportes oficiales de las instituciones de seguridad, el despliegue permitió identificar la unidad en la que viajaban los individuos, procediendo de inmediato a su revisión y posterior aseguramiento de los implicados. Esta acción representa un golpe a las redes operativas que mantienen presencia en las zonas rurales y costeras de Sinaloa.

Durante la inspección del vehículo en el que se trasladaban los detenidos, el personal de seguridad encontró un importante arsenal compuesto por siete armas de fuego largas y una corta. Además del armamento, se confiscaron cargadores de diversos calibres, cientos de cartuchos útiles y seis chalecos balísticos que eran utilizados por los presuntos delincuentes. Todo el equipo táctico y el material bélico fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para integrar las carpetas de investigación correspondientes.

La detención de estos cinco sujetos se suma a una serie de esfuerzos coordinados entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y otras corporaciones federales para desarticular células ligadas al Cártel de Sinaloa. La facción de Los Chapitos ha sido objeto de constantes operativos debido a su relevancia en la organización y las disputas territoriales que han generado un aumento en la vigilancia en municipios clave del estado. El objetivo de estas movilizaciones es reducir los índices de violencia y el flujo de actividades ilícitas en la zona.

Tras la captura y el decomiso del equipo, los individuos fueron trasladados ante el Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica y profundizar en sus vínculos con el grupo criminal. Las investigaciones preliminares buscan establecer si los detenidos participaron en hechos delictivos recientes en la región de Escuinapa o si formaban parte de un brazo de protección armada para los líderes de dicha organización. El vehículo utilizado para el traslado del arsenal también quedó bajo resguardo de la fiscalía.

Este operativo resalta la importancia de la presencia militar y policial en los tramos carreteros de Sinaloa, donde se han intensificado los filtros de revisión para detectar el trasiego de armas y sustancias prohibidas. La administración federal ha reiterado que mantendrá estos despliegues de inteligencia y patrullaje terrestre para garantizar la seguridad de los ciudadanos y debilitar las capacidades logísticas de los grupos del crimen organizado que operan en el norte de México.