Capturan a 11 personas por homicidio y narcotráfico en el Estado de México

Capturan a 11 personas por homicidio y narcotráfico en el Estado de...

30 de enero de 2026 – Ciudad de México – EFE.

Omar Garcia Harfuch, quien encabeza la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana, dio a conocer este viernes el arresto de once individuos en el Estado de Mexico. Estas personas estan presuntamente relacionadas con una serie de delitos graves, incluyendo al menos dieciseis casos de asesinato y actividades de venta de estupefacientes en la region central del pais.

Segun la informacion compartida por el secretario en redes sociales, los implicados formaban parte de grupos delictivos conocidos como Lobo, Monas y Los Portales. Estos grupos criminales se caracterizaban por ejercer un grado extremo de brutalidad en sus operaciones dentro de las localidades de Tultitlan y Coacalco, donde mantenian su presencia.

Un aspecto relevante de este operativo es que entre los capturados se encuentran miembros activos de la corporacion policial de Tultitlan. Entre los uniformados detenidos destacan figuras identificadas como Lucio, conocido bajo el apodo de El señor del sombrero, asi como otro oficial de nombre Enrique, ambos involucrados en las investigaciones.

La dependencia federal señalo que este logro fue posible gracias a un trabajo conjunto entre diversas instituciones de seguridad de distintos niveles. Las labores se centraron principalmente en el analisis de datos y el seguimiento de pistas que permitieran dar con los responsables de multiples homicidios ocurridos recientemente en dicha zona mexiquense.

Mediante el intercambio de inteligencia, las autoridades lograron delimitar el area de influencia y los desplazamientos de estos grupos generadores de violencia. Fue asi como se confirmaron los municipios de Tultitlan y Coacalco como los puntos estrategicos donde estos delincuentes realizaban sus actividades ilicitas y se movilizaban frecuentemente.

En el despliegue final participaron fuerzas federales y estatales, incluyendo al ejercito, la marina y la guardia nacional, junto con las fiscalias correspondientes. Como resultado de esta intervencion coordinada, se logro la captura de diez hombres y una mujer, quienes ya contaban con ordenes de aprehension vigentes por su participacion en los crimenes mencionados.