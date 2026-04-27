Capturan a El Jardinero lider del CJNG buscado por Estados Unidos en Nayarit

27 de abril de 2026 – Ciudad de México – EFE.

El Secretario de Seguridad y Proteccion Ciudadana de Mexico, Omar Garcia Harfuch, confirmo la captura de Audias Flores Silva, conocido como El Jardinero. Este individuo es señalado como uno de los principales cabecillas del Cartel Jalisco Nueva Generacion y era un objetivo prioritario para las autoridades internacionales. La detencion representa un golpe significativo a la estructura operativa de esta organizacion criminal en el occidente del pais.

La operacion tactica se llevo a cabo en el estado de Nayarit mediante un despliegue coordinado por efectivos de la Secretaria de Marina. Este arresto ocurre apenas dos meses despues del fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador del grupo delictivo. Flores Silva era considerado por especialistas en seguridad como uno de los sucesores naturales para tomar el control total del cartel.

El Jardinero enfrenta cargos graves en Mexico y cuenta con una solicitud de extradicion hacia los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotrafico. Por informacion que llevara a su paradero, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de cinco millones de dolares. Su historial delictivo incluye sanciones previas emitidas por el Departamento del Tesoro debido a su rol como jefe regional y encargado de seguridad del mando superior.

Las investigaciones de inteligencia detallan que el detenido gestionaba una red compleja de laboratorios de metanfetamina y rutas de transporte aereo y terrestre. Bajo su mando se coordinaba el envio de heroina y cocaina desde Centroamerica hacia territorio mexicano, utilizando pistas clandestinas y vehiculos de carga. La droga era posteriormente distribuida en ciudades clave de estados como California, Texas, Illinois y Washington.

El seguimiento para lograr esta captura duro diecinueve meses e involucro un intercambio constante de datos con agencias de seguridad de Estados Unidos como la DEA. Ademas de los delitos contra la salud y el trafico de armas, Flores Silva tiene pendiente una orden de reaprehension por homicidio emitida en el año 2024. Su presencia en la costa del Pacifico era fundamental para el control territorial del grupo criminal.

Con este arresto las autoridades mexicanas buscan debilitar las capacidades logisticas del Cartel Jalisco Nueva Generacion en zonas estrategicas. Audias Flores Silva fue incluido recientemente en listados de sanciones por operar centros de produccion de drogas sinteticas de alta potencia. Actualmente el detenido se encuentra bajo custodia federal mientras se resuelven los tramites legales correspondientes para su posible traslado al sistema de justicia estadounidense.