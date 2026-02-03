Capturan al exesposo de Jill Biden acusado de asesinar a su mujer

3 de febrero de 2026 – EE.UU. – Agencias.

Las autoridades policiales llevaron a cabo la captura de Bill Stevenson tras el hallazgo del cuerpo sin vida de su actual pareja en su residencia de Delaware. El arresto se produjo después de que los servicios de emergencia confirmaran el deceso de la mujer, quien presentaba heridas consistentes con un ataque violento. El implicado, conocido por haber sido el primer esposo de Jill Biden en la década de los setenta, fue trasladado de inmediato a dependencias judiciales para iniciar el proceso correspondiente.

El suceso tuvo lugar durante la noche, cuando una llamada alertó a las fuerzas de seguridad sobre un altercado en la vivienda del sospechoso. Al llegar al sitio, los oficiales encontraron una escena que sugería una disputa física con un desenlace fatal, lo que derivó en la detención inmediata del hombre de 77 años. Los investigadores han trabajado desde entonces en el procesamiento de pruebas biológicas y materiales dentro del domicilio para sustentar la acusación ante los tribunales.

Bill Stevenson ha sido una figura recurrente en ciertos sectores mediáticos por sus críticas pasadas hacia la familia Biden, pero ahora enfrenta una situación legal ajena a la política. La fiscalía ha presentado cargos de asesinato en primer grado, argumentando que existen indicios suficientes para señalar una intención directa en el acto. Por su parte, el entorno de la víctima ha solicitado privacidad mientras se esclarecen los motivos que llevaron a este trágico incidente doméstico.

El tribunal encargado del caso ha decidido mantener al acusado en prisión preventiva sin posibilidad de salir bajo fianza debido a la naturaleza severa del crimen. Durante la lectura preliminar de los cargos, se mencionaron antecedentes de tensiones en la relación, los cuales están siendo analizados por los detectives para establecer un posible móvil. La defensa de Stevenson ha indicado que presentará sus propios argumentos en las próximas audiencias para tratar de desestimar la narrativa de la fiscalía.

La noticia ha causado un fuerte impacto en la opinión pública de Delaware, donde el acusado es una figura conocida por sus negocios locales. Aunque su vínculo matrimonial con Jill Biden terminó hace casi cinco décadas, la conexión histórica ha provocado que el caso sea reportado a nivel nacional con gran detalle. Sin embargo, las autoridades judiciales han dejado claro que el proceso se llevará a cabo con total independencia de los lazos pasados del detenido con figuras públicas.

El desarrollo de este proceso judicial continuará en las semanas venideras con la presentación de informes forenses definitivos y testimonios de allegados. Se busca determinar con exactitud la cronología de los hechos y si existieron advertencias previas que pudieran haber evitado la muerte de la mujer. Mientras tanto, el caso permanece abierto y bajo un estricto escrutinio para garantizar que se haga justicia por el homicidio cometido en la propiedad del ahora detenido.