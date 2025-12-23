Capturan al suegro y cuñado de Iván Archivaldo, líder de Los Chapitos

23 de diciembre de 2025 – Ciudad de México – EFE.

Durante este martes las fuerzas de seguridad en el estado de Jalisco lograron la captura de dos individuos identificados como piezas clave en la estructura financiera de la facción conocida como Los Chapitos. Los detenidos han sido vinculados familiarmente con Iván Archivaldo Guzmán, siendo señalados como su suegro y su cuñado dentro del organigrama del Cartel de Sinaloa. Esta acción representa un golpe significativo a la logística económica de una de las organizaciones criminales con mayor presencia en el territorio mexicano.

El reporte emitido por el Gabinete de Seguridad Nacional precisa que las aprehensiones se realizaron mediante dos intervenciones diferentes donde resultaron arrestados un total de cuatro hombres. Entre los perfiles más destacados aparecen Mario Alfredo Lindoro, a quien se le conoce en el ámbito delictivo como El 7, y Mario Lindoro Elenes, identificado con el alias de El Niño. Ambos sujetos son considerados por el gobierno federal como operadores de alto nivel encargados de gestionar recursos para el grupo criminal mencionado.

La ejecución de estas detenciones fue posible gracias a una labor coordinada entre las instituciones más importantes de seguridad en el país, incluyendo al ejército, la marina y la fiscalía general. También participaron elementos de la guardia nacional y de la secretaría de seguridad ciudadana, demostrando un esfuerzo conjunto para desarticular células operativas. Los agentes federales actuaron bajo el marco legal correspondiente para asegurar que los procedimientos se realizaran conforme a las leyes vigentes.

En el municipio de Zapopan se llevaron a cabo inspecciones detalladas en dos residencias ubicadas en zonas específicas tras obtener los permisos judiciales necesarios. Las investigaciones previas permitieron a las autoridades presentar evidencias sólidas ante un juez para justificar la entrada a estos inmuebles. Fue en estos domicilios donde se localizó al cuñado y al suegro del líder de la facción, confirmando su presencia en zonas residenciales del occidente del país mientras realizaban labores financieras.

Como resultado de estos cateos se confiscaron diversos objetos que sirven como prueba de las actividades ilícitas que se desarrollaban en dichas locaciones. El inventario de lo decomisado incluye cuatro armas de fuego y diversas cantidades de sustancias prohibidas, así como tres automóviles de lujo y múltiples dispositivos electrónicos de comunicación. Estos elementos han sido puestos a disposición de las autoridades competentes para integrar las carpetas de investigación sobre las operaciones de lavado de dinero y logística.

De forma simultánea se realizó otra intervención en el puerto de Mazatlán enfocada en capturar a un líder regional conocido como El Pollo, quien pertenece a la célula de Los Jordan. Este sujeto contaba con mandatos judiciales pendientes y fue interceptado mientras se desplazaba en un vehículo particular por la zona urbana. Con estas acciones integrales el gobierno mexicano busca debilitar no solo la capacidad de fuego de estos grupos sino también su estructura de mando y sus redes de parentesco operativo.