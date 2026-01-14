Capturan en el centro de México a líder operativo del grupo Los Lavadora

14 de enero de 2026 – Ciudad de México – EFE.

Durante una operación de seguridad realizada en la entidad de Querétaro, las fuerzas del orden lograron la captura de un individuo identificado como Ramón, conocido popularmente por un alias. Este sujeto es señalado como el principal cabecilla de una agrupación delictiva denominada Los lavadora. Su función primordial dentro de la estructura consistía en organizar el robo de camiones de carga, utilizando métodos violentos que incluían agresiones directas y la retención ilegal de los conductores en diversos puntos del estado.

Las autoridades federales informaron que, además del líder operativo, se logró la detención de otros cinco cómplices que formaban parte del mismo grupo criminal. Esta banda no solo se dedicaba al asalto en carreteras, sino que también se le vincula con una amplia gama de delitos de alto impacto. Entre sus actividades ilícitas se encuentran el tráfico de estupefacientes a pequeña escala, el rapto de personas, la extracción ilegal de combustible, el allanamiento de viviendas y diversos actos de privación de la vida.

En el transcurso de las intervenciones policiales, los agentes lograron incautar una unidad de transporte pesado, armamento de fuego, municiones de distintos tipos y varias porciones de sustancias prohibidas. El titular de la seguridad nacional confirmó estos hallazgos a través de canales de comunicación pública, destacando la importancia de retirar estos elementos de las calles. Los objetos confiscados servirán como evidencia para fortalecer los procesos legales iniciados contra los sospechosos detenidos.

El despliegue táctico fue el resultado de una investigación exhaustiva que permitió la ejecución de mandamientos judiciales en cuatro propiedades distintas ubicadas en la capital queretana. En estos sitios, el personal especializado encontró también diversos aparatos de comunicación, sistemas informáticos y materiales variados que se presume eran utilizados para facilitar sus operaciones ilegales. La revisión meticulosa de estos inmuebles fue clave para desarticular el centro de operaciones de la célula delictiva.

El éxito de esta misión fue posible gracias a la colaboración estratégica entre múltiples instituciones de seguridad, incluyendo la armada, el ejército y la fiscalía nacional, junto con el apoyo de la guardia nacional y las corporaciones locales. Esta suma de esfuerzos permitió un cerco efectivo que culminó con la captura de los seis presuntos delincuentes sin mayores contratiempos. La coordinación entre los niveles de gobierno se mantiene como el eje principal para combatir a las organizaciones con presencia regional.

Estos resultados forman parte de un plan de seguridad más amplio que se ha intensificado desde el año pasado para cumplir con compromisos internacionales y evitar sanciones económicas. Bajo este marco operativo, se han reportado miles de detenciones y el decomiso de volúmenes masivos de narcóticos en diversas partes del territorio nacional. Estas acciones buscan demostrar la efectividad de las instituciones mexicanas en el control de la criminalidad y el tráfico de sustancias peligrosas hacia la frontera.