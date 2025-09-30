Capturan en Perú a presunto líder de grupo por triple feminicidio en Argentina

30 de septiembre de 2025 – Buenos Aires – EFE.

Las autoridades peruanas lograron la captura de Tony Janzen Valverde Victoriano, un ciudadano de veinte años conocido por su alias ‘Pequeño J’, según confirmó la ministra de Seguridad Nacional argentina, Patricia Bullrich. Las investigaciones de Argentina señalan a Valverde Victoriano como el presunto autor intelectual del triple feminicidio ocurrido en Buenos Aires el pasado 19 de septiembre.

A través de una publicación en la red social X, la ministra Bullrich felicitó públicamente a la Policía Nacional del Perú por su efectiva colaboración y por el “enorme trabajo” que llevó a la detención de los dos fugitivos vinculados al crimen. Este anuncio se produjo poco después de que ella misma confirmara la captura del segundo presunto miembro del grupo criminal.

Bullrich detalló que la Dirección Antidrogas de Perú detuvo a ‘Pequeño J’ en la localidad de Pucusana, destacando que “cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse”. La ministra concluyó su mensaje con su frecuente advertencia: “El que las hace, las paga”, enfatizando la coordinación binacional en la lucha contra la impunidad.

La detención de Valverde Victoriano se llevó a cabo casi inmediatamente después de la captura de Matías Agustín Ozorio, a quien la ministra Bullrich identificó como el segundo al mando de la red de narcotráfico acusada de estar detrás del brutal asesinato de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

Las tres jóvenes víctimas fueron encontradas el pasado miércoles. Habían sido torturadas, asesinadas y enterradas en el patio de una residencia ubicada en la localidad de Florencia Varela, dentro de la provincia de Buenos Aires, tras permanecer desaparecidas por cinco días. El caso ya suma nueve personas detenidas, pues a la captura de estos dos jóvenes se unen los arrestos de otros cinco hombres y dos mujeres durante la semana, incluyendo un ciudadano peruano de 41 años detenido en Bolivia.

La Fiscalía ha calificado el caso como homicidio calificado, señalando que fue un acto premeditado cometido por dos o más personas, ejecutado con alevosía y ensañamiento, y catalogado además como violencia de género. Un elemento escalofriante del crimen es que fue transmitido en vivo a través de un grupo cerrado de una red social.

Según Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, esta difusión en redes tuvo como objetivo “fortalecer el liderazgo” de la cabeza de la banda criminal, demostrando un alcance que “va más allá de los límites de la Argentina”. En respuesta a la tragedia, la organización feminista ‘Ni Una Menos’ y los familiares de las víctimas encabezaron una multitudinaria manifestación en Buenos Aires el pasado sábado para exigir justicia, con réplicas de la protesta en varias provincias del país.