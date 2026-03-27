Capturan líder criminal en Michoacán por tráfico de droga a EE.UU.

27 de marzo de 2026 – Ciudad de México – EFE.

Captura de líder de Cárteles Unidos en Michoacán: operativo contra el narcotráfico hacia Estados Unidos

La Fiscalía General de la República (FGR) de México anunció la detención de Jesús ‘N’, conocido como ‘El Gallo’, señalado como presunto líder del grupo criminal Cárteles Unidos, organización que operaba en el estado de Michoacán y que estaría vinculada con el tráfico de droga hacia Kansas City, en Estados Unidos.

De acuerdo con la información oficial, en el mismo operativo también fueron arrestadas otras siete personas. Las acciones se desarrollaron en distintos municipios de Michoacán, entre ellos Tancítaro, Uruapan y Apatzingán, mientras que otra intervención relacionada con la investigación tuvo lugar en Santa María La Alta, en el estado de Puebla.

Las autoridades indicaron que el despliegue fue resultado de trabajos de inteligencia coordinados entre diversas instituciones de seguridad, incluyendo la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estas labores incluyeron vigilancia, seguimiento en plataformas digitales y análisis de geolocalización.

Gracias a estas investigaciones, se logró identificar a los presuntos integrantes de la organización criminal, así como sus áreas de operación y sus redes financieras y logísticas, lo que permitió planificar y ejecutar los operativos de captura de manera estratégica.

Durante las acciones, las fuerzas de seguridad aseguraron varios inmuebles, además de decomisar armas de fuego de distintos calibres, cargadores, municiones, presunta droga y dinero en efectivo, como parte de los golpes contra esta estructura del narcotráfico.

Las autoridades también informaron que el grupo delictivo se dedicaba al envío de drogas desde México hacia Kansas City, donde posteriormente eran distribuidas. Entre los detenidos se encuentran individuos identificados como Jaime ‘N’, Flavio ‘N’, Bulmaro ‘N’, Joaquín ‘N’, Agustín ‘N’, Uziel ‘N’ y José ‘N’, en el marco de una estrategia del Gobierno de México para combatir el narcotráfico en Michoacán, una región prioritaria en materia de seguridad.