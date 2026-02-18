Cardi B humilla a la Casa Blanca preguntando por la lista de Epstein

18 de febrero de 2026 – Farándula – Agencias.

La rapera Cardi B ha intensificado su enfrentamiento público con la Casa Blanca tras un intento fallido de la administración por desestimar sus opiniones políticas recientes. Después de que funcionarios del gobierno intentaran minimizar sus críticas sobre el gasto público y las prioridades nacionales, la artista respondió de manera contundente a través de sus plataformas digitales. En un mensaje que rápidamente se volvió viral, la cantante cuestionó la autoridad moral de la institución para juzgarla mientras aún quedan interrogantes sin resolver sobre figuras polémicas vinculadas a las altas esferas del poder.

El punto más álgido de la respuesta de Cardi B fue su mención directa al caso de Jeffrey Epstein, preguntando por qué no se ha dado la misma importancia a revelar la lista completa de sus asociados que la que se le da a intentar silenciar a una artista. La rapera utilizó esta comparación para señalar lo que ella considera una hipocresía sistémica, sugiriendo que el gobierno prefiere atacar a figuras públicas que señalan problemas económicos antes que enfrentar escándalos de gran magnitud. Esta táctica de contraataque ha desviado la atención del debate original hacia temas de transparencia gubernamental y justicia.

La controversia comenzó cuando Cardi B expresó su frustración por los recortes en servicios sociales en ciudades como Nueva York mientras se destinan fondos multimillonarios a conflictos extranjeros. La Casa Blanca intentó responder sugiriendo que la artista no tenía un panorama completo de la situación económica, lo que provocó la airada reacción de la intérprete de Bodak Yellow. Para sus seguidores, este intercambio demuestra la capacidad de la rapera para utilizar su influencia mediática como una herramienta de presión política que incomoda a los círculos tradicionales de Washington.

A pesar de los intentos de algunos sectores por desacreditarla basándose en su carrera musical o su imagen pública, la respuesta de Cardi B ha resonado entre quienes exigen mayores respuestas sobre el caso Epstein. La mención de este nombre en particular actúa como un catalizador de indignación social que la administración no ha podido ignorar fácilmente. La situación ha puesto de relieve la tensa relación entre las celebridades con conciencia social y los portavoces gubernamentales que intentan controlar la narrativa pública en tiempos de crisis.

Finalmente, el incidente subraya cómo las redes sociales han democratizado el acceso a la protesta, permitiendo que una figura del entretenimiento desafíe directamente a la oficina más poderosa del mundo. Cardi B dejó claro que no se dejará intimidar por intentos de desestimar su voz, reafirmando que tiene tanto derecho como cualquier ciudadano a exigir cuentas claras sobre temas de seguridad nacional y ética. El debate continúa activo, con miles de usuarios compartiendo su cuestionamiento sobre Epstein y cuestionando la efectividad de la comunicación de la Casa Blanca ante figuras tan impredecibles.