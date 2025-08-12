Cardona falla dos penaltis y el triunfo de Nacional se esfuma

12 de agosto de 2025 – Medellín (Colombia) – EFE.

Atlético Nacional y Sao Paulo empataron sin goles en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, un resultado que dejó un sabor amargo para el equipo colombiano. El partido, disputado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, estuvo marcado por la incapacidad de Nacional para concretar sus oportunidades de gol, especialmente por la mala fortuna de Edwin Cardona, quien falló dos penaltis.

Desde el inicio del encuentro, Nacional mostró su intención de dominar y romper la racha invicta del Sao Paulo. Con un ataque constante liderado por Marlos Moreno, el equipo local presionó la portería rival, aunque sin éxito. A pesar de los esfuerzos de jugadores como Moreno y Cardona, el marcador se mantuvo en cero, principalmente por la falta de precisión en los remates.

La oportunidad más clara para Nacional en el primer tiempo llegó al minuto 12. Un penalti, señalado por una mano en el área de Nahuel Ferraresi, fue cobrado por Edwin Cardona, pero el balón se fue desviado por el palo izquierdo. Este fallo afectó anímicamente al equipo local, lo que permitió al Sao Paulo organizarse mejor en defensa y disminuir los espacios de juego.

Tras el descanso, el equipo colombiano regresó con la misma intensidad ofensiva. Cardona estuvo a punto de anotar con un disparo que se desvió, y un espectacular remate de Zapata se estrelló en el palo. El Sao Paulo se salvó nuevamente cuando un pase de Marlos Moreno a Hinestroza terminó con el balón golpeando el palo, manteniendo la paridad.

A los 66 minutos, Nacional tuvo una segunda oportunidad desde el punto penal, nuevamente por una falta de Ferraresi. Sin embargo, la suerte le volvió a dar la espalda a Cardona, cuyo remate fue atajado por el portero Rafael.

Los locales no se rindieron y continuaron intentando anotar, pero ni Marlos Moreno ni Matheus Uribe lograron encontrar el gol. Con este empate sin goles, la serie se decidirá en el partido de vuelta, que se jugará el 19 de agosto en el estadio Morumbi de Sao Paulo, donde ambos equipos buscarán sellar su pase a los cuartos de final.