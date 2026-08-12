Cargos por disparar a cámaras Flock contra acusado

Colton Lynn Dorough enfrenta 22 nuevos cargos en dos condados por disparar contra cámaras lectoras de matrículas.

Las acciones del sospechoso causaron daños severos al equipo tecnológico propiedad de la Talladega County Commission.

El imputado fue trasladado a la cárcel del condado de St. Clair y permanece bajo custodia con fianza de 202 000 dólares.

Investigación y nuevos cargos judiciales contra Colton Lynn Dorough

Nuevos documentos presentados ante la justicia revelan que Colton Lynn Dorough, de 26 años, suma casi dos docenas de imputaciones por ataques armados contra el sistema de vigilancia Flock. La serie de delitos abarca acusaciones formales interpuestas en las jurisdicciones de los condados de Talladega y St. Clair.

Las investigaciones señalan que las agresiones con arma de fuego ocurrieron de manera continua durante los meses de junio y julio. Los registros oficiales incluyen cargos por manipulación de sistemas informáticos, daños a la propiedad pública, caza en terrenos públicos y imprudencia temeraria.

Arresto, traslado y situación legal del imputado en Alabama

Agentes de la Oficina del Alguacil del Condado de Talladega ejecutaron la captura del sospechoso el pasado 29 de julio. El equipo vandalizado pertenece a la Talladega County Commission, organismo encargado de la infraestructura local en esta región de Alabama.

Posteriormente, las autoridades realizaron el traslado de Dorough a la St. Clair County Jail el martes 11 de agosto. El acusado permanece privado de la libertad mientras se le impuso una fianza fijada en 202 000 dólares.