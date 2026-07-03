Carreras del Cuatro de Julio en Alabama bajo alerta por calor

Qué pasó: Los organizadores de las tradicionales carreras del Cuatro de Julio emitieron alertas extremas debido a un pronóstico de calor peligroso.

Los organizadores de las tradicionales carreras del Cuatro de Julio emitieron alertas extremas debido a un pronóstico de calor peligroso. Por qué importa: Las condiciones meteorológicas húmedas dificultan el enfriamiento natural del cuerpo, elevando el riesgo de sufrir golpes de calor mortales.

Las condiciones meteorológicas húmedas dificultan el enfriamiento natural del cuerpo, elevando el riesgo de sufrir golpes de calor mortales. El dato clave: La emblemática competencia de Peavine Falls recorrerá 8.2 millas iniciando con temperaturas cercanas a los 80 grados.

Alerta meteorológica para la carrera Peavine Falls en Oak Mountain

Cientos de atletas se preparan para disputar la 45ª edición de la Carrera Anual Rick Melanson Peavine Falls. Sin embargo, el Birmingham Track Club estableció medidas de prevención estrictas tras declararse un Día del Clima de Primera Alerta por temperaturas extremas en Alabama.

El circuito de 8.2 millas dentro del Parque Estatal Oak Mountain iniciará formalmente a las 7:00 a.m.. A esa hora matutina, el termómetro registrará niveles elevados de calor y una fuerte humedad que amenazan directamente el desempeño físico de los corredores inscritos.

Recomendaciones de hidratación y síntomas de golpe de calor según expertos

Expertos en calzado y atletismo como Jeff Martinez, copropietario de Trak Shak, explicaron que la hidratación adecuada debe iniciar el día previo. Martinez recalcó la urgencia de consumir agua combinada con electrolitos para reponer el sodio que los músculos pierden mediante el sudor excesivo.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advirtieron que ignorar los síntomas puede causar desmayos o emergencias letales. Los corredores deben vigilar alertas críticas como calambres severos, mareos o confusión, y detenerse en zonas de sombra de forma inmediata.