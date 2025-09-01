Carriles de la I-20 este y oeste cerrados en St. Clair tras accidente e incendio de vehículo

Carriles de la I-20 este y oeste cerrados en St. Clair tras...

1 de septiembre de 2025 – MOODY, Alabama – Agencias.

Un incendio de vehículo en la Interestatal-20 cerca de la salida 147, Moody, ha mantenido los carriles de la autopista cerrados durante horas en el condado de St. Clair.

Según la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA), un choque entre dos vehículos ocurrió alrededor de las 5:38 p.m. del lunes 1 de septiembre.

ALGO informó de un incendio de vehículo relacionado con el choque. ALEA cerró los carriles en dirección oeste y uno de los carriles en dirección este en el área.

La Policía de Moody respondió al accidente. Publicaron en Facebook para advertir a los conductores sobre el choque después de que ocurriera, refiriéndose al vehículo como un autobús chárter en llamas.

Un carril en cada dirección se abrió alrededor de las 7:30 p.m.

A las 7:50 p.m., la Policía de Moody informó que, según los patrulleros estatales, la I-20 este se cerraría en la salida 147 y la I-20 oeste se cerraría en la salida 152 debido a rebrotes de fuego que podrían causar una explosión.

La Policía de Moody y ALEA actualizaron a las 9 y 10 p.m. que los carriles a lo largo de la I-20 en dirección este estaban abiertos. La policía dice que el vehículo tendrá que ser movido y remolcado ya que está contra la pared.

ALEA dice que los carriles en dirección oeste todavía están bloqueados y lo estarán por un tiempo indeterminado, sin embargo, el tráfico está avanzando en el carril de emergencia por ahora.

ALEA dice que la División de Patrulla de Carreteras está investigando la escena.