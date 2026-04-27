Casa Blanca culpa a retorica democratica por tercer intento de asesinato contra Trump

27 de abril de 2026 – Washington – EFE.

La administracion federal responsabilizo formalmente a los medios de comunicacion y a la oposicion democratica por fomentar un clima de odio que derivo en un reciente atentado fallido. Segun la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la caracterizacion constante del presidente Donald Trump como una figura negativa ha legitimado la violencia politica en el pais. Este pronunciamiento surge tras el incidente ocurrido durante una cena de gala en Washington donde un hombre armado intento atacar al mandatario y a los miembros de su gabinete.

Las autoridades destacaron que este suceso representa el tercer intento de magnicidio de gran magnitud contra el lider republicano en un periodo de apenas dos años. Leavitt subrayo que ningun otro jefe de estado en la historia nacional ha enfrentado amenazas tan recurrentes y severas contra su integridad fisica. En su ultima conferencia de prensa antes de una licencia personal, la funcionaria lamento que la sociedad estadounidense deba convivir con un temor constante debido a la polarizacion ideologica extrema que impera actualmente.

El ataque fue perpetrado el pasado sabado por un profesor de California identificado como Cole Allen, quien logro burlar un filtro de seguridad en el hotel Hilton. El sospechoso portaba armas de fuego y cuchillos con la intencion de irrumpir en el salon donde se encontraban Trump y la primera dama Melania Trump. Tras un enfrentamiento armado con el Servicio Secreto, el agresor fue neutralizado antes de causar daños directos a los altos funcionarios, quienes fueron evacuados de emergencia del recinto.

Desde la Casa Blanca se argumenta que el manifiesto dejado por el atacante contiene un lenguaje muy similar a las criticas que emiten diariamente los lideres del Partido Democrata. La vocera señalo que calificar falsamente al presidente como un fascista o una amenaza existencial para la democracia equivale a comparar su figura con dictadores historicos para obtener beneficios electorales. Para la administracion, este tipo de retórica agresiva sirve de combustible para personas con desequilibrios que buscan ejecutar actos violentos por motivaciones partidistas.

La polemica tambien alcanzo al sector del entretenimiento tras comentarios realizados por el presentador Jimmy Kimmel sobre la familia presidencial. La portavoz critico duramente un monologo reciente donde el humorista sugirio una actitud inapropiada de la primera dama respecto a la seguridad de su esposo. Ante estas declaraciones, Melania Trump ha solicitado formalmente a la cadena de television ABC que tome medidas disciplinarias, calificando las bromas como una falta de respeto ante una situacion de vida o muerte.

El gobierno insiste en que las narrativas difundidas por ciertos sectores de la prensa han contribuido a un momento sombrio en la politica de Estados Unidos. La postura oficial exige un cambio en el discurso publico para evitar que la demonizacion de los rivales politicos siga desencadenando incidentes armados. Mientras las investigaciones sobre Cole Allen continúan, el gabinete de seguridad refuerza los protocolos de proteccion ante lo que consideran una campaña de hostilidad sistematica que ha durado mas de una decada.