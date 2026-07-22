Casa Blanca exige ley electoral por falla en Nueva Jersey

Qué pasó : La Casa Blanca exige aprobar la ley Save America Act tras detectarse la inclusión indebida de extranjeros en el padrón electoral de Nueva Jersey.

: La Casa Blanca exige aprobar la ley Save America Act tras detectarse la inclusión indebida de extranjeros en el padrón electoral de Nueva Jersey. Por qué importa : El fallo reactiva la pugna entre el Ejecutivo y el Congreso por el control de la seguridad del voto antes de las próximas elecciones.

: El fallo reactiva la pugna entre el Ejecutivo y el Congreso por el control de la seguridad del voto antes de las próximas elecciones. El dato clave: Una falla técnica inscribió automáticamente a unos 6.600 inmigrantes no ciudadanos que ya fueron identificados para la depuración del sistema.

Exigen aprobar la Save America Act tras error informático

La administración de Donald Trump aumentó la presión política sobre el Senado para validar la reforma electoral. El Gobierno sostiene que el incidente ocurrido en Nueva Jersey expone vulnerabilidades graves en los controles actuales y exige la prueba obligatoria de ciudadanía para votar.

Un fallo técnico en la oficina de vehículos motorizados provocó la inscripción automática de aproximadamente 6.600 no ciudadanos en el padrón electoral. Tras confirmar la falla, la gobernadora Mikie Sherrill ordenó depurar de inmediato las listas, asegurando que los afectados habían declarado previamente su estatus.

Disputa política entre el Ejecutivo y Nueva Jersey por el padrón

El Gobierno federal asegura que la emisión de sufragios no autorizados mina la confianza democrática y es consecuencia de regulaciones flexibles. Por ello, los promotores del proyecto en la Cámara de Representantes decidieron vincular su aprobación a la ley de presupuesto federal para forzar el consenso.

En respuesta, la gobernadora Mikie Sherrill acusó al Ejecutivo nacional de instrumentalizar un error informático para sembrar desconfianza e impulsar agendas partidistas. El enfrentamiento evidencia la profunda división de la nación respecto a las normativas de identificación electoral y los requisitos de sufragio.